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12:43 (мск), источник: Esquire

Канье Уэст подарил детям Уганды кроссовки Yeezy Boost

Во время поездки в Уганду Канье Уэст подарил местным детям несколько пар Yeezy Boost 350 V2. В своем твиттере рэпер опубликовал видео с детьми, танцующими в кроссовках его марки.

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Источник: AP 2018

Одну пару YEEZY Канье также подарил президенту Уганды Йовери Мусевини. Тот, в свою очередь, дал Уэсту и Кардашьян угандийские имена — Каньесиги и Кемигиша.

Во время загрузки произошла ошибка.

На встрече они обсуждали туристический потенциал страны. Канье Уэст приехал в Уганду, чтобы закончить работу над своим новым альбомом YANDHI. Предположительно, он выйдет 23 ноября.

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