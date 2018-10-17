Канье Уэст подарил детям Уганды кроссовки Yeezy Boost
Во время поездки в Уганду Канье Уэст подарил местным детям несколько пар Yeezy Boost 350 V2. В своем твиттере рэпер опубликовал видео с детьми, танцующими в кроссовках его марки.
Во время поездки в Уганду Канье Уэст подарил местным детям несколько пар Yeezy Boost 350 V2. В своем твиттере рэпер опубликовал видео с детьми, танцующими в кроссовках его марки.
Одну пару YEEZY Канье также подарил президенту Уганды Йовери Мусевини. Тот, в свою очередь, дал Уэсту и Кардашьян угандийские имена — Каньесиги и Кемигиша.
На встрече они обсуждали туристический потенциал страны. Канье Уэст приехал в Уганду, чтобы закончить работу над своим новым альбомом YANDHI. Предположительно, он выйдет 23 ноября.