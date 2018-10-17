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12:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Не того похоронили. Канадец вернулся домой после своих похорон

Канадская семья случайно похоронила известного пианиста вместо своего родственника. Ошибка вскрылась только через несколько месяцев, когда родственник, которого считали умершим, вернулся домой.

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Источник: BBC News Русская служба

В полиции считают, что погребенное тело на самом деле принадлежало известному в Торонто пианисту Скотту Кашни, который пропал еще в августе.

Друзья и семья Кашни говорят, что музыкант посмеялся бы над этой ошибкой, и не имеют претензий к похоронившим его людям.

Похороненного эксгумируют для полной идентификации.

Что случилось?

Подруга Скотта Кашни Андреа Рид рассказала Би-би-си, что на прошлой неделе ей позвонили из полиции и сказали, что вероятно нашли пропавшего музыканта. Речь шла о мужчине, скончавшемся в одной из больниц Торонто еще в августе. Он потерял сознание на улице и был госпитализирован.

Вскоре после госпитализации мужчина умер. Больница связалась с семьей, искавшей пропавшего родственника. Приехав в морг, они опознали тело и вскоре похоронили его.

Однако через месяц родственник, которого считали умершим и похороненным, вернулся домой.

Как сказали семье

Полицейские связались с Андреа Рид, которая продолжала поиски Кашни, и сообщили, что судьбу пропавшего музыканта удалось прояснить.

Это было большим облегчением. Я чувствовала, что его уже нет в живых и очень боялась, что с ним могло произойти что-то страшное. Когда я узнала, что его госпитализировали сразу после приступа и заботились о нем все это время, мне стало гораздо легче.
Андреа Рид

Кем был Скотт Кашни

Кашни был известным в Торонто музыкантом. Он играл на фортепьяно в блюзовых и рок-группах и выступал вместе Дуэйном Оллмен и группой Aerosmith.

Карьеру пианиста Скотт Кашни (на переднем плане) начал в 1950-х годах | Источник: Русская служба Би-би-си

Андреа Рид сблизилась с Кашни на почве музыки. Он учил ее играть на пианино, а через некоторое время Рид фактически стала его менеджером — она помогала ему находить концертные площадки и занималась расписанием музыканта.

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Кашни жил в Торонто, в отдельной квартире для престарелых. В августе он ушел из дома и не вернулся, перестав отвечать на звонки.

У музыканта не было детей, но у него были две сестры и племянники.

«Это очень странная ситуация, — говорит племянница музыканта Лиз Хейл. — Мы бы хотели поговорить с той, другой семьей».

Близкие музыканта не имеют претензий к похоронившей его семье. Тело Скотта Кашни пока официально не опознано, но Андреа Рид уверена, что это он. Она видела часть вещей, которые были у похороненного мужчины, и узнала ключи от квартиры музыканта.

Рид считает, что самому Кашни эта история показалась бы смешной.

«Он был человеком с великолепным чувством юмора… Если бы он прочитал об этой истории в газете, то наверняка посмеялся бы», — говорит она.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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