Политический бомонд покидает греческий Афон

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Политикам и бизнесменам придется искать русский Афон. После церковного раскола ходить на службы и причащаться на Святой горе запрещено. А это место пользуется большой популярностью среди российских элит: от депутатов до президента. Некоторые политики и сейчас там. Зачем они ездят на Афон? И куда теперь отправляться высокопоставленным паломникам? С подробностями — Иван Корякин.

Андрей Турчак отправился на Афон на Покров: «Всех с праздником, православные!» — поздравил секретарь генсовета «Единой России» в Instagram подписчиков. Знал ли он в воскресенье, что на следующий день посещать службы на Афоне запретят? Подписчики точно не знали: «Теперь нельзя, говорят», — ответили ему в комментариях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bo62nkQln2F/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bo62nkQln2F/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bo62nkQln2F/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @er_turchak</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-14T16:05:13+00:00">14 Окт 2018 в 9:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Турчак успел, успели и многие депутаты до него: два года назад на Афон ездил тогда еще спикер Госдумы Сергей Нарышкин с коллегами. Святую гору посещали и коммунисты. Но теперь это в прошлом, по крайней мере, для секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова: «Я был в русском Пантелеимоновом монастыре. Для духовного человека главное, чтобы его знал приходской священник и разбирался в его делах. В любом случае это все плохо, но у меня есть расчет на то, что часть монастырей все-таки поддержит Русскую православную церковь. Но как я могу поехать, если есть официальное запрещение Синода Русской православной церкви? Я человек православный, я не вправе нарушать».

Все началось, когда Владимир Путин впервые съездил на Афон в 2005 году. Тогда же появилось Русское афонское общество, а через год — общественно-попечительский совет Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. На полуостров потекли десятки политиков и чиновников, а за ними — миллионы рублей на восстановление монастыря и покупку оборудования для его больницы. Отличилось руководство Петербурга: перевели на счет фонда монастыря 17 млн бюджетных руб., рассказал «Ъ FM» главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков:

Городские предприятия, занимающиеся уборкой улиц, перечислили часть средств из бюджета в пользу монастыря на Святой горе. То, что Георгий Сергеевич и его соратники принадлежат Русскому афонскому обществу, это не секрет. Они регулярно там бывали, некоторые из них наверняка и продолжат.

Новость Раскол в Церкви

Помогают Афону не только политики и чиновники. Членами афонского клуба считают братьев-бизнесменов Гурьевых. Старшего «Новая газета» называет «главным по святыням». Их компания «Фосагро» помогла привезти в Москву мощи Николая Чудотворца. Гость афонских старцев и бизнесмен Иван Саввиди. В прошлом году он получил медаль и благодарность президента за подготовку празднования тысячелетия русского присутствия на Афоне. Отмечали широко: тогда, два года назад, в монастырь приехал патриарх и президент. «Святая гора — “источник нравственных устоев общества”», — заявил Владимир Путин. Так может все дело в примере президента? Политолог Андрей Колядин, который знаком с гостями Афона, считает, что все не совсем так:

Политический бомонд бывал на Афоне регулярно, для него это будут очень серьезные потери. На афонских горах они приобретали особые смыслы, которые потом тщательно воплощали в практику политического руководства нашей страной. Но у президента есть Валаам, поэтому, если брать пример с президента, то нужно ездить туда, а не на Афон.

И правда, бизнесменам намекнула сама РПЦ. Митрополит Иларион в интервью «Русской службе Би-би-си» посоветовал спонсорам монастыря вкладываться в «свой Афон» — Соловки, Валаам. Как отметил Иларион, святынь в России не меньше, а гораздо больше, чем на Святой горе.

В Кремле озабочены разрывом отношений между Русской православной церковью и Константинополем. Однако, там рассчитывают, что все интересы РПЦ будут соблюдены. «Мы надеемся, что мудрость восторжествует», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM».

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