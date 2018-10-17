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11:38 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Политический бомонд покидает греческий Афон

Куда смогут отправиться высокопоставленные паломники.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Политикам и бизнесменам придется искать русский Афон. После церковного раскола ходить на службы и причащаться на Святой горе запрещено. А это место пользуется большой популярностью среди российских элит: от депутатов до президента. Некоторые политики и сейчас там. Зачем они ездят на Афон? И куда теперь отправляться высокопоставленным паломникам? С подробностями — Иван Корякин.

Андрей Турчак отправился на Афон на Покров: «Всех с праздником, православные!» — поздравил секретарь генсовета «Единой России» в Instagram подписчиков. Знал ли он в воскресенье, что на следующий день посещать службы на Афоне запретят? Подписчики точно не знали: «Теперь нельзя, говорят», — ответили ему в комментариях.

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Турчак успел, успели и многие депутаты до него: два года назад на Афон ездил тогда еще спикер Госдумы Сергей Нарышкин с коллегами. Святую гору посещали и коммунисты. Но теперь это в прошлом, по крайней мере, для секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова: «Я был в русском Пантелеимоновом монастыре. Для духовного человека главное, чтобы его знал приходской священник и разбирался в его делах. В любом случае это все плохо, но у меня есть расчет на то, что часть монастырей все-таки поддержит Русскую православную церковь. Но как я могу поехать, если есть официальное запрещение Синода Русской православной церкви? Я человек православный, я не вправе нарушать».

Все началось, когда Владимир Путин впервые съездил на Афон в 2005 году. Тогда же появилось Русское афонское общество, а через год — общественно-попечительский совет Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. На полуостров потекли десятки политиков и чиновников, а за ними — миллионы рублей на восстановление монастыря и покупку оборудования для его больницы. Отличилось руководство Петербурга: перевели на счет фонда монастыря 17 млн бюджетных руб., рассказал «Ъ FM» главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков:

Городские предприятия, занимающиеся уборкой улиц, перечислили часть средств из бюджета в пользу монастыря на Святой горе. То, что Георгий Сергеевич и его соратники принадлежат Русскому афонскому обществу, это не секрет. Они регулярно там бывали, некоторые из них наверняка и продолжат.
Новость
Раскол в Церкви

Помогают Афону не только политики и чиновники. Членами афонского клуба считают братьев-бизнесменов Гурьевых. Старшего «Новая газета» называет «главным по святыням». Их компания «Фосагро» помогла привезти в Москву мощи Николая Чудотворца. Гость афонских старцев и бизнесмен Иван Саввиди. В прошлом году он получил медаль и благодарность президента за подготовку празднования тысячелетия русского присутствия на Афоне. Отмечали широко: тогда, два года назад, в монастырь приехал патриарх и президент. «Святая гора — “источник нравственных устоев общества”», — заявил Владимир Путин. Так может все дело в примере президента? Политолог Андрей Колядин, который знаком с гостями Афона, считает, что все не совсем так:

Политический бомонд бывал на Афоне регулярно, для него это будут очень серьезные потери. На афонских горах они приобретали особые смыслы, которые потом тщательно воплощали в практику политического руководства нашей страной. Но у президента есть Валаам, поэтому, если брать пример с президента, то нужно ездить туда, а не на Афон.

И правда, бизнесменам намекнула сама РПЦ. Митрополит Иларион в интервью «Русской службе Би-би-си» посоветовал спонсорам монастыря вкладываться в «свой Афон» — Соловки, Валаам. Как отметил Иларион, святынь в России не меньше, а гораздо больше, чем на Святой горе.

В Кремле озабочены разрывом отношений между Русской православной церковью и Константинополем. Однако, там рассчитывают, что все интересы РПЦ будут соблюдены. «Мы надеемся, что мудрость восторжествует», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM».

Читайте также: Греческое консульство без объяснений отказало священникам РПЦ в визах

Справка
Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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