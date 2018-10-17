Политический бомонд покидает греческий Афон
Куда смогут отправиться высокопоставленные паломники.
Куда смогут отправиться высокопоставленные паломники.
Политикам и бизнесменам придется искать русский Афон. После церковного раскола ходить на службы и причащаться на Святой горе запрещено. А это место пользуется большой популярностью среди российских элит: от депутатов до президента. Некоторые политики и сейчас там. Зачем они ездят на Афон? И куда теперь отправляться высокопоставленным паломникам? С подробностями — Иван Корякин.
Андрей Турчак отправился на Афон на Покров: «Всех с праздником, православные!» — поздравил секретарь генсовета «Единой России» в Instagram подписчиков. Знал ли он в воскресенье, что на следующий день посещать службы на Афоне запретят? Подписчики точно не знали: «Теперь нельзя, говорят», — ответили ему в комментариях.
Турчак успел, успели и многие депутаты до него: два года назад на Афон ездил тогда еще спикер Госдумы Сергей Нарышкин с коллегами. Святую гору посещали и коммунисты. Но теперь это в прошлом, по крайней мере, для секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова: «Я был в русском Пантелеимоновом монастыре. Для духовного человека главное, чтобы его знал приходской священник и разбирался в его делах. В любом случае это все плохо, но у меня есть расчет на то, что часть монастырей
Все началось, когда Владимир Путин впервые съездил на Афон в 2005 году. Тогда же появилось Русское афонское общество, а через год —
Городские предприятия, занимающиеся уборкой улиц, перечислили часть средств из бюджета в пользу монастыря на Святой горе. То, что Георгий Сергеевич и его соратники принадлежат Русскому афонскому обществу, это не секрет. Они регулярно там бывали, некоторые из них наверняка и продолжат.
Помогают Афону не только политики и чиновники. Членами афонского клуба считают
Политический бомонд бывал на Афоне регулярно, для него это будут очень серьезные потери. На афонских горах они приобретали особые смыслы, которые потом тщательно воплощали в практику политического руководства нашей страной. Но у президента есть Валаам, поэтому, если брать пример с президента, то нужно ездить туда, а не на Афон.
И правда, бизнесменам намекнула сама РПЦ. Митрополит Иларион в интервью «Русской службе Би-би-си» посоветовал спонсорам монастыря вкладываться в «свой Афон» — Соловки, Валаам. Как отметил Иларион, святынь в России не меньше, а гораздо больше, чем на Святой горе.
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