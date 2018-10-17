СМИ: мир оказался в центре кофейного кризиса
Кофейная ржавчина поразила 70 процентов ферм в Центральной Америке.
Кофейная ржавчина поразила 70 процентов ферм в Центральной Америке.
Малоизученный грибок поразил кофейные плантации Латинской Америки, привел к миллиардным убыткам и ставит под угрозу мировой рынок кофе, сообщают западные СМИ.
Заболевание листьев кофейного дерева грибкового происхождения, известное как кофейная ржавчина, преследует фермеров на протяжении более чем 100 лет. Оно вызывает потерю листьев и снижает урожайность растения, а в некоторых случаях уничтожает урожай в течение многих лет. Этот грибок ответственен за гибель кофейных плантаций
Несмотря на усилия, предпринятые в 1970-х годах для борьбы с этим заболеванием, эксперты предупреждают, что грибок развивается и дальше.
Мы оказались в центре крупнейшего кофейного кризиса нашего времени.
По данным Университета Пердью (США), в Центральной Америке от кофейной ржавчины пострадали 70 процентов ферм, что привело к убыткам в размере 3,2 млрд долларов и потере заработной платы.
Особенно уязвимы оказались сорта арабики, доля которой в мировом производстве кофе составляет 75%.
Хотя кофейная ржавчина известна ученым уже более 100 лет, они до сих пор не до конца понимают жизненный цикл этого грибка, говорит исследователь Кэти Эйм из Университета Пердью. Сейчас ученые пытаются разгадать геном Hemileia vastatrix, чтобы найти способ взять грибок под контроль.
Читайте также: