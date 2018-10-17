В США увидели угрозу в китайском спутнике на Луне
Лунная миссия Китая может представлять угрозу для американских спутников, пишет Defense One со ссылкой на слова представителя Пентагона.
Лунная миссия Китая может представлять угрозу для американских спутников, пишет Defense One со ссылкой на слова представителя Пентагона.
Речь идет о китайском
«Мы видели [сообщения] в прессе, которые говорят, что у китайцев есть ретрансляционный спутник, летающий вокруг обратной стороны Луны. Это о многом говорит нам», — сказал один из ведущих военных экспертов по космическим угрозам ВВС США Джефф Госсел.
По словам Госсела, этот спутник может позволить китайским космическим кораблям приближаться к Луне, а затем «подкрасться» и к критически важным американским разведывательным и коммуникационным спутникам на геосинхронной орбите, говорится в материале.
В июне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Штаты нуждаются в космических войсках для защиты своих спутников от России и Китая. Однако, по его словам, США не планируют размещать оружие в космосе.
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