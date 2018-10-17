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15:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Немецкого политика поймали с «гитлеровским вином»

Политика Джессику Бисманн (Jessica Bießmann) из «Альтернативы для Германии» (АдГ) могут выгнать из партии из-за ее старых фотографий, на которых присутствует вино с Гитлером на этикетке. Об этом сообщил берлинский таблоид BZ.

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37-летняя Бисманн представляет правопопулистскую партию АдГ в административном округе Марцан-Хеллерсдорф в Берлине. Ее старые фотографии нашли в социальной сети MySpace. На них женщина позирует на фоне кухни, где на полках можно разглядеть четыре винных бутылки с Адольфом Гитлером на этикетках.

Сама политик заявила, что жалеет о сделанных фотографиях и не заметила, что на них видно этикетки бутылок. «Мы просто хотели сделать хорошие фото. Это все было лет десять назад. И это не моя квартира — это было у друга неподалеку от Хемница. Сейчас мы больше не общаемся», — сказала она.

Теперь партия решит, заслуживает ли Бисманн исключения из ее рядов. «Фотографии на фоне полки с гитлеровским вином неприемлемы. Это нас не устраивает. Мы основательно проверим факты и опросим госпожу Бисманн, чтобы наиболее полно выяснить детали вопроса. Затем мы решим, какие последствия ее ожидают», — заявил Георг Пацдерски (Georg Pazderski), глава фракции АдГ в парламенте Берлина.

Вино, на этикетке которого изображен Адольф Гитлер, называют Führerwein, «фюрерским вином». Оно, как и любые предметы с изображением нацистской символики и Гитлера, запрещено к свободной продаже в ФРГ, но продается в Италии и других соседних с Германией странах, а также в интернете. Иметь у себя дома его разрешается, но публичная демонстрация — преступление, за которое можно получить тюремный срок. Пока неясно, ждет ли Бисманн уголовное преследование за публикацию фотографий.

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