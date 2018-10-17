Немецкого политика поймали с «гитлеровским вином»

37-летняя Бисманн представляет правопопулистскую партию АдГ в административном округе Марцан-Хеллерсдорф в Берлине. Ее старые фотографии нашли в социальной сети MySpace. На них женщина позирует на фоне кухни, где на полках можно разглядеть четыре винных бутылки с Адольфом Гитлером на этикетках.

Сама политик заявила, что жалеет о сделанных фотографиях и не заметила, что на них видно этикетки бутылок. «Мы просто хотели сделать хорошие фото. Это все было лет десять назад. И это не моя квартира — это было у друга неподалеку от Хемница. Сейчас мы больше не общаемся», — сказала она.

Теперь партия решит, заслуживает ли Бисманн исключения из ее рядов. «Фотографии на фоне полки с гитлеровским вином неприемлемы. Это нас не устраивает. Мы основательно проверим факты и опросим госпожу Бисманн, чтобы наиболее полно выяснить детали вопроса. Затем мы решим, какие последствия ее ожидают», — заявил Георг Пацдерски (Georg Pazderski), глава фракции АдГ в парламенте Берлина.