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17:23 (мск), источник: Известия

Всё по форме: что было на неделе моды MBFW Russia

Лучшие моменты с показов Mercedes-Benz Fashion Week в Москве.

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17 октября в Москве завершились показы традиционной осенней недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. «Известия» подготовили фотогалерею самых интересных моментов с мероприятий MBFW. Бренд Кэти Топурия KETIone показал яркую коллекцию городской одежды со смелыми аксессуарами и яркой деталировкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков.

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