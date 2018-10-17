Всё по форме: что было на неделе моды MBFW Russia

17 октября в Москве завершились показы традиционной осенней недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. «Известия» подготовили фотогалерею самых интересных моментов с мероприятий MBFW. Бренд Кэти Топурия KETIone показал яркую коллекцию городской одежды со смелыми аксессуарами и яркой деталировкой.
Skoda представила новый внедорожникПосле официального дебюта, который состоится в ноябре этого года, Китай станет единственным рынком в мире, где будут продавать сразу четыре модели чешских кроссоверов