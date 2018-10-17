Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Убивали всех, кого могли найти»: детали убийств в Крыму от детей
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
На пике сексуального наслаждения у азиатов и европейцев разная мимика
Путину доложили о взрыве в Крыму: Песков рассказал о реакции
7 популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Двухлетний повар стал звездой соцсетей
Сын Эвелины Бледанс госпитализирован
Какие болезни можно распознать болезнь по кашлю: инструкция
Кошка спасла хозяйку от рака груди
72 часа за решеткой. Тюремные хроники Кокорина и Мамаева
Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест
Путину доложили о взрыве в Крыму: Песков рассказал о реакции
Песков прокомментировал задержание замглавы Крыма
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Xiaomi выпустила странный гаджет за $36 (фото)
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет (фото)
Фоторепортажи
10Авария при запуске «Союза»
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
18:09 (мск), источник: РИА Новости

Открыт крупнейший и тяжелейший объект ранней Вселенной

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Огромные «семьи» галактик, включавшие в себя тысячи аналогов Млечного Пути, существовали во Вселенной уже через два миллиарда лет после Большого Взрыва. Это в очередной раз ставит под сомнение текущие космологические теории, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Наверх
Источник: SO/L. Calçada & Olga Cucciati et al.

«Нам впервые удалось открыть столь большое скопление, расположенное на столь большом расстоянии от нас. Все известные объекты такого рода расположены в более “современной” части Вселенной, где у них было достаточно времени для набора массы и эволюции. Поэтому открытие “Гипериона” стало большим сюрпризом для нас», — рассказывает Ольга Куччати (Olga Cucciati) из Национального астрофизического института Италии в Болонье.

Новость
Парадоксы времени: лазейки в мироздании найдены

Первые галактики, как считают ученые, появились в результате прямого гравитационного коллапса гигантских облаков газа. Эти скопления газа, в свою очередь, возникли из-за небольших неравномерностей в распределении материи, порожденных гравитационным «эхом» процесса сверхбыстрого расширения мироздания после Большого Взрыва.

Часть этих облаков превратились в одиночные галактики, а другие, более крупные, стали родоначальниками десятков и сотен «звездных мегаполисов», объединенных в скопления и суперскопления. Еще в конце прошлого века астрономы-теоретики предположили, что первые галактики, возникшие в первый миллиард лет существования Вселенной, должны были отличаться небольшими размерами и массой.

В последние годы, как отмечает Куччати, эти теории стали подвергать сомнению — «Хаббл», ALMA и другие мощнейшие телескопы постоянно открывают все более древние и крупные галактики, существовавшие практически в то же время, когда возникли первые звезды, а Вселенная стала полностью прозрачной и доступной для наблюдений.

Кучатти и ее команда открыли еще одно подтверждение того, что текущие представления об эволюции ранней Вселенной не соответствуют действительности, наблюдая за примерно десятью тысячами древних галактик, сопоставимых по размерам с Млечным Путем и существовавших в первые два миллиарда лет после Большого Взрыва.

Новость
Космологи нашли первые следы черных дыр из «других Вселенных»

Проводя своеобразную «перепись» подобных объектов, ученые надеялись понять, как эволюционировали первые «звездные мегаполисы» Вселенной и в каких условиях они могли возникнуть.

Этот анализ неожиданным образом показал, что весомая часть этих галактик, около тысячи из них, была сосредоточена в относительно небольшом сегменте созвездия Секстанта. Вычислив расстояния и проанализировав манеру их движения, астрофизики поняли, что все эти они объединены в гигантское скопление, которое ученые временно назвали «Гиперионом».

Его общая масса, как показали дальнейшие наблюдения, составляет примерно 270 триллионов солнечных масс, что сопоставимо с крупнейшими гигантскими скоплениями галактик, расположенными неподалеку от Земли. При этом, несмотря на схожую массу и размеры, «Гиперион» заметно отличается по своему облику от современных скоплений.

К примеру, современные группы галактик имеют более «ветвистую» и неоднородную структуру, что совершенно не характерно для самой крупной структуры юной Вселенной, открытой Кучатти и ее коллегами. С чем это связано, ученые пока не знают, но планируют выяснить в ближайшее время, наблюдая за «Гиперионом» при помощи наземных и орбитальных телескопов.

 Трагедия в керченском техникуме. Почти два десятка погибших
В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России
Стал известен сценарий нападения на колледж в Керчи
Что известно о напавшем на колледж в Керчи
В керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство
Власти допускают строительство трубопровода «Северный поток-3»
Археологи уточнили дату извержения Везувия, погубившего Помпеи
Афон закрыт: куда отправятся высокопоставленные паломники
Спорт
72 часа за решеткой. Тюремные хроники Кокорина и Мамаева Пока мы сидим на диванах, наслаждаясь Лигой наций, кое-кто продолжает сидеть в условиях менее комфортных
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Skoda представила новый внедорожник После официального дебюта, который состоится в ноябре этого года, Китай станет единственным рынком в мире, где будут продавать сразу четыре модели чешских кроссоверов
Кино
Алексей Гуськов с женой представили новый фильм В Москве прошел премьерный показ комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова» с участием звезд
Недвижимость
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Сколько стоят места на кладбищах Москвы: карта
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Горячие темы на «Детях»
Akella О сбрасывании классиков с парохода современности 727
Даро Поделки на осенний праздник 232
Маркиза не ангелов Книги про времена СССР 229
Мышь Шерстяная Москва становится цивилизованным городом 210
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией, произошедшей в Керчи, вспоминаем основные правила, как не поддаваться общей панике и пережить трагедию
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь