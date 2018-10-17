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18:41 (мск), источник: RTVi

Мария Мотузная, на которую завели дело из-за мемов «ВКонтакте», уехала из России

Мария Мотузная, на которую в России завели уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за мемов «ВКонтакте», уехала в Украину. Об этом 17 октября написала сама девушка в твиттере.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Мотузной, сейчас она в Киеве. «Всем спасибо, Россия, прощай», — добавила девушка. Позже она написала, что «вряд ли» вернется в Барнаул. На просьбу RTVI прокомментировать ситуацию Мотузная пока не отреагировала, но пообещала в твиттере, что на все вопросы ответит завтра.

9 октября суд в Барнауле вернул дело Мотузной в прокуратуру. Адвокат девушки Алексей Бушмаков считает, что дело закроют после изучения «новых обстоятельств».

В конце июля Мотузная написала в твиттере, что весной к ней пришли с обыском, забрали ее компьютер и телефон, а ее саму отвезли в отделение полиции. Девушке показали материалы дела: картинки «про священников и негров», которые она сохраняла на своей старой странице «ВКонтакте» в 2015 году. Тогда она, по ее словам, испугалась и подписала признательные показания. Позже Мотузная от них отказалась.

 Мария Мотузная, на которую завели дело из-за мемов «ВКонтакте», уехала из России
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