Мария Мотузная, на которую завели дело из-за мемов «ВКонтакте», уехала из России

По словам Мотузной, сейчас она в Киеве. «Всем спасибо, Россия, прощай», — добавила девушка. Позже она написала, что «вряд ли» вернется в Барнаул. На просьбу RTVI прокомментировать ситуацию Мотузная пока не отреагировала, но пообещала в твиттере, что на все вопросы ответит завтра.

В конце июля Мотузная написала в твиттере, что весной к ней пришли с обыском, забрали ее компьютер и телефон, а ее саму отвезли в отделение полиции. Девушке показали материалы дела: картинки «про священников и негров», которые она сохраняла на своей старой странице «ВКонтакте» в 2015 году. Тогда она, по ее словам, испугалась и подписала признательные показания. Позже Мотузная от них отказалась.