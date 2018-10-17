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19:03 (мск), источник: Mail Новости

Чистое искусство: малайзиец создает скульптуры из мусора (фото)

Это получается не только креативно, но и экологически значимо.

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Доминик МакКэн из Малайзии считает проблему загрязнения окружающей среды одной из самых актуальных в современном мире. По его мнению, большое количество мусора не только вредит природе, но и отнимает деньги у нас самих. Например, малайзийские власти в прошлом году потратили 682 миллиона фунтов стерлингов на то, чтобы просто очистить улицы.

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Но Доминик не ограничивается высказываниями на волнующую его тему. Он борется с мусором своими силами — и выбрал для этого весьма необычный способ. Мужчина собирает отходы на улицах, пока гуляет с собакой или отводит детей в школу, а затем делает из них удивительные скульптуры. Идеи для своих изделий Доминик выбирает неслучайно. Например, его скульптура черепахи изображает вид Hawksbill Turtle, находящийся под угрозой исчезновения.

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Все свои работы мужчина размещает в аккаунте в Instagram с хештэгом #projectlittercritter, к которому уже присоединились люди по всему миру. Доминика это очень радует, ведь его основной посыл звучит так:

Это наша планета, и мы должны все вместе работать над ее очищением.
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