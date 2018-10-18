Быстрее, усерднее или умнее

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Тот доклад также был написан по заказу Римского клуба, которому в среду, 17 октября, исполнилось ровно пятьдесят лет. С тех пор стало ясно, что представленный в «Пределах роста» пессимистический сценарий развития биосферы Земли в условиях постоянно растущей популяции людей и постоянно сокращающихся природных ресурсов медленно, но верно сбывается. Авторы доклада «Обновление возможно» предлагают четыре возможных сценария будущих социально-политических и экономических процессов, из которых лишь один, самый маловероятный, способен предотвратить экологическую катастрофу и позволить человечеству перейти к устойчивому развитию.

Пятьдесят лет назад был основан Римский клуб — объединение экспертов из области науки, политики, экономики, бизнеса и культуры, занимающееся исследованиями основных вызовов, стоящих перед человечеством, а также предлагающее пути выхода из экономических, социальных и экологических кризисов. С 1968 года при участии клуба вышло более 40 докладов, написанных как самими участниками Римского клуба, так и при его непосредственной поддержке. Во всех этих докладах анализируются основные проблемы человечества, прежде всего в области экологии, устойчивого развития и потребления ресурсов.

За основу своих исследований авторы Римского клуба кладут специальные алгоритмы моделирования. Так, они одними из первых в мире использовали данные прогнозирования развития глобальной экономики и истощения экосистем планеты, полученные на основе анализа, выполненного с помощью ЭВМ.

В 1972 году первый доклад Римского клуба под названием «Пределы роста» рассказал о результатах комплексной оценки естественных границ экономического и демографического роста человеческой цивилизации, перед которой стоит перспектива истощения (или недостаточно быстрого возобновления) природных ресурсов. Авторы доклада, среди которых были такие ученые, как Донелла Медоуз, Денниc Медоуз, Йорген Рандерс и Уильям Беренс III, попытались просчитать сценарии поведения мировой экономической системы в точке ее приближении к пределам роста, а также определить оптимальные — экологически и социально устойчивые — модели развития человечества.

В частности, они составили 12 сценариев, начав с базового, предполагавшего, что человечество все оставит как есть и продолжит развиваться по стихийным законам рынка, будет наращивать потребление ресурсов, не станет ограничивать загрязнение природы и не начнет ограничивать рождаемость в планетарных масштабах.

Модель, построенная на этом базовом сценарии, предсказывала, что глобальная экономика, пережив пик своего развития в начале XXI века, к 2100 году придет в полный упадок, с резким сокращением уровня жизни людей и бесконтрольным сокращением численности населения Земли из-за повсеместного голода.

Остальные сценарии рассматривали разного рода усилия, предпринятые человечеством (или удачное стечение обстоятельств глобального масштаба), способные вмешаться в выполнение мрачного базового прогноза. Однако лишь два из них, подразумевавшие ограничение рождаемости на уровне естественной убыли 1975 года (на то время ожидавшейся), ограничение капитальных инвестиций и контроль загрязнения окружающей среды, были названы в «Пределах роста» по-настоящему благоприятными. Остальные сулили в лучшем случае стабилизацию численности населения, а в худшем — бесконтрольное ее сокращение и все тот же голод.

Что важно, в «Пределах роста» подчеркивалось: обеспечить устойчивое развитие человечеству новые технологии способны лишь до определенной степени; главная роль должна принадлежать политическим изменениям и управляемым социальным процессам.

Авторов «Пределов роста» не раз критиковали за «новое мальтузианство», за неверие в возможности свободного рынка приспосабливаться к изменившимся условиям, за предложения остановить технологический рост, способный в будущем решить все описанные в докладе симптомы загрязнения окружающей среды. Тем не менее, когда в 2008 году был проведен анализ того, как за прошедшие десятилетия изменились основные параметры, описанные в докладе 1972 года, оказалось, что в целом продолжает осуществляться базовый сценарий, описанный в «Пределах роста».

Пределы «планетарных границ»: зеленый цвет означает, что безопасные границы еще не пересечены; оранжевый цвет показывает нарастающую степень риска; красный цвет говорит о высокой степени риска. Девять глобальных показателей, по часовой стрелке, начиная с 12 часов: изменения климата; новые угрозы (еще не определены); истощение озонового слоя в стратосфере; влияние аэрозолей на атмосферу (еще не определено); закисление Мирового океана; биогеохимические загрязнения (N - атмосферы оксидами азота, P — пресной воды фосфором); истощение запасов пресной воды; изменения в области землепользования; разрушение биосферы (BII — индекс целостности биоразнообразия, не определен; E/MSY — исчезновение видов, максимально приемлемый ущерб). | Источник: The Stockholm Resilience Institute

Свежий доклад «Обновление возможно» подготовлен авторами The Stockholm Resilience Institute, научного центра, основанного в 2007 году Стокгольмским университетом и Международным институтом экологической экономики Шведской королевской академии наук. Как следует из его названия, исследовательский центр занимается проблемами «устойчивости», «упругости» или «жизнестойкости» природных, социальных и экономических систем. В сфере внимания Стокгольмского «института устойчивости», — возможности «планетарных границ», в частности вопросы биоемкости экосистем планеты, их способности к поглощению загрязнений и адаптации к истощению ресурсов.

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Ученые института также рассматривают новые экономические модели, в том числе экономики нулевого или отрицательного роста, так называемого «дероста». Наконец, они объектом их изучения в широком смысле является антропоцен — новая геологическая эпоха, когда ведущую роль в изменении геоморфологии планеты и функционирования ее экосистем играет экономическая деятельность человека.

Ключевая задача нового доклада, в сущности, мало изменилась по сравнению с докладом 1972 года. Авторы «Обновления возможно» постарались оценить экологические и социальные аспекты будущего развития человечества и выработать оптимальную модель для мировой экономики. Однако теперь в их распоряжении оказался новый инструмент, позволяющий точнее описывать желаемое будущее — Цели устойчивого развития, утвержденные на уровне ООН в сентябре 2015 года.

Цели устойчивого развития — это 17 индикаторов сбалансированного эколого-социально-экономического развития. Каждая из целей подразделяется на ряд задач, эффективность выполнения которых также оценивается по списку индикаторов.

Среди целей — ликвидация голода, борьба с неравенством, повышение уровня образования, усиление гендерного равенства, борьба с климатическими изменении, экологически устойчивое производство и потребление и многие другие.

Региональные показатели достижения Целей устойчивого развития при базовом сценарии «Оставить как есть» в 2010, 2030 и 2050 годах (в каждой тройке столбцов слева направо; серые столбцы справа обозначают все прочие регионы мира) | Источник: The Stockholm Resilience Institute

Основной вывод доклада «Обновление возможно» заключается в том, что миру, как и полвека назад, необходимы разработка, реализация и внедрения новых экономических моделей, способных обеспечивать устойчивое и социальное справедливое развитие в «планетарных границах». «Большинство из выводов доклада “Пределы роста” по-прежнему остаются в силе», — прокомментировал выход нового исследования один из авторов доклада, глава Потсдамского института изучения климатических изменения Йохан Рокстрем.

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В частности, исследователи смоделировали четыре основных сценария мирового развития до 2050 года. Один из сценариев автоматически экстраполировал текущую ситуацию (все та же базовая модель «Оставить как есть») — в условиях когда экономический рост в мире остается довольно низким, уровень бедности продолжает снижаться, но одновременно с этим растет и нагрузка на окружающую среду. В этом случае, как говорят исследователи, мир не достигнет целей устойчивого развития ни к 2030, ни к 2050 году, экологическая ситуация будет ухудшаться, возможно, какие-то из экосистем планеты выйдут за грани саморегулирования, на этом фоне будет продолжаться рост неравенства.

Второй сценарий, «Ускорение», предполагает более высокие темпы экономического роста, что потенциально позволит достичь ряд целей устойчивого развития (прежде всего, в социальном блоке), однако опять-таки поставит под угрозу экологические показатели. Третий — «Работаем усерднее» — предусматривает более радикальные меры по всем направлениям целей устойчивого развития (кардинальное снижение бедности, рост уровня образования, обеспеченности энергоресурсами, инвестиции в «чистую» энергетику и «зеленое» городское развития, повышения уровня здравоохранения — все в существующих экономических системах). Но и в этом случае, однако, существует риск выхода за пределы «планетарных границ».

Наконец, четвертый сценарий, «Будем умнее», предполагает серьезную продуманную и сбалансированную трансформацию мировой экономики. Она подразумевает более высокие темпы экономического роста в бедных странах (по модели развития Южной Кореи, Коста-Рики и отчасти Китая) наряду с менее высокими темпами роста и даже снижением потребления в богатых странах; резкий рост возобновляемой энергетики, позволяющий, в частности, снижать выбросы парниковых газов; увеличение устойчивого производства продовольствия — с целью прокормить 10 миллиардов человек к 2050 году, не истощив при этом почвенные и водные экосистемы; снижение неравенства прежде всего за счет реформ налогообложения; а также дальнейшие инвестиции в системы образования, здравоохранения, поддержка программ гендерного равенства и планирования семьи. Этот сценарий также предполагает более активную роль государств в вопросе экономических реформ.

Автора доклада полагают, что именно последний сценарий является наиболее выигрышным для населения и экосистем планеты в целом — в процессе сбалансированного достижения всех целей устойчивого развития.

Реализовывать его предлагается за счет технологических и управленческих реформ и нововведений. Ключевой подход — не гнаться за разовыми, универсальными или точечными решениями, но внедрять системные меры, реформирующие экономическую, финансовую, социальную и экологическую сферы в глобальном масштабе.

Четыре сценария, указывающих результаты развития человечества к определенному году: слева направо: «Оставить как есть», «Быстрее», «Усерднее», «Умнее». По горизонтальной оси — достижение Целей устойчивого развития от 0 до 17, по вертикальной оси — безопасность среды обитания на Земле. | Источник: The Stockholm Resilience Institute

В новом докладе также говорится о важности поведенческих и социальных изменений, в том числе в области снижения потребления — ради последующего снижения экологического следа, прежде всего в более обеспеченных странах мира. Необходимо изменить также систему ценностей большинства людей и сообществ — от чисто материальных к более экологически направленным, переориентировать приоритеты их развития от финансово-экономических в сторону комплексных, включающих в себя все показатели целей устойчивого развития.

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Авторы доклада признают, что реализация четвертого сценария неизбежно натолкнется на целый ряд сопротивлений и противоречий — прежде всего со стороны приверженцев рыночных методов регулирования, которым будет сложно согласиться с ростом роли государства в области управления экономикой, мерами по снижению неравенства, а также мерами, направленными на снижение потребления. Не исключено, что реализация подобного сценария также приведет к росту децентрализации, а также мер, усиливающих национальные интересы, что может привести к снижению уровня международного сотрудничества и замедлить процессы глобализации.

Впрочем, как и 1972 году, авторы нового доклада «Обновление возможно», написанного по заказу Римского клуба, уверены: выбора у человечества нет, оно или сделает над собой усилие ради будущего устойчивого развития, либо обречет себя на довольно жалкое прозябание в рамках резко сократившейся среды обитания и истощенных ресурсов, прежде всего продовольствия.