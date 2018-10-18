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04:04 (мск), источник: Ведомости

Twitter обнародовал архив сообщений «фабрики троллей»

Сервис микроблогов Twitter опубликовал базу данных сообщений, которые, по его данным, были опубликованы с аккаунтов «Агентства интернет-исследований», известного как «фабрика троллей», а также аккаунтов, связанных с Ираном. Об этом сообщается в блоге Twitter.

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Источник: Reuters

Массив информации, по данным сервиса, содержит данные, которые связаны с 3841 аккаунтами «Агентства интернет-исследований», а также 770 аккаунтами, которые имеют отношение к Ирану. Речь идет о 10 млн сообщений и 2 млн картинок, GIF, видео, трансляций в Periscope.

«Twitter публикует архивы твитов и материалов, которые, как мы убеждены, стали результатом информационных операций в нашем сервисе, проведенных при поддержке государства», — отмечает соцсеть.

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В сентябре 2017 г. представители Twitter выступили в Сенате в связи с расследованием возможных попыток повлиять на президентские выборы в США в 2016 г. и отчитались о блокировке двух сотен аккаунтов, связанных с Россией. Также Twitter сообщил, что на рекламу в нем около $274 тыс. потратила Russia Today, а в октябре того же года запретил RT и Sputnik размещать рекламные посты на своей платформе.

В январе 2018 г. Twitter уточнил информацию, сообщив, что в рамках расследования обнаружены более 3800 аккаунтов, связанных с «Агентством интернет-исследований». Они, по данным соцсети, опубликовали почти 176 тыс. сообщений, из которых 8,4% связаны с выборами президента в США. Сервис назвал действия агентства «пропагандистской деятельностью российской организации, связанной с правительством». Тогда же Twitter предупредил около 1,4 млн пользователей о том, что они взаимодействуют с аккаунтами, связанными с «Агентством интернет-исследований».

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