Twitter обнародовал архив сообщений «фабрики троллей»

Источник: Reuters

Массив информации, по данным сервиса, содержит данные, которые связаны с 3841 аккаунтами «Агентства интернет-исследований», а также 770 аккаунтами, которые имеют отношение к Ирану. Речь идет о 10 млн сообщений и 2 млн картинок, GIF, видео, трансляций в Periscope.

«Twitter публикует архивы твитов и материалов, которые, как мы убеждены, стали результатом информационных операций в нашем сервисе, проведенных при поддержке государства», — отмечает соцсеть.

В сентябре 2017 г. представители Twitter выступили в Сенате в связи с расследованием возможных попыток повлиять на президентские выборы в США в 2016 г. и отчитались о блокировке двух сотен аккаунтов, связанных с Россией. Также Twitter сообщил, что на рекламу в нем около $274 тыс. потратила Russia Today, а в октябре того же года запретил RT и Sputnik размещать рекламные посты на своей платформе.