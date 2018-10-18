Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошки как собаки: топ-10 пород с «собачьим» характером
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
7 причин проверить щитовидку
Польша заявила о «не сравнимых» условиях покупки газа у США и РФ
7 популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Сергей Светлаков стал многодетным отцом
Джош Бролин устроил беременной жене сказочную фотосессию под водой
Алексей Гуськов с женой представили новый фильм
Названа самая сексуальная киногероиня всех времен
Будет ли домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева
Без Загитовой и Медведевой: фигуристы открывают большой сезон
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее
H&M выпустил бюджетную копию подвенечного платья Кейт Миддлтон
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Xiaomi выпустила странный гаджет за $36 (фото)
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Фоторепортажи
10Авария при запуске «Союза»
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
01:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо отношение американцев к России

Россия оказалась на предпоследнем месте среди стран, которые американцы считают союзниками или дружественными государствами. Об этом стало известно из совместного опроса журнала The Economist и исследовательской организацией YouGov.

Наверх
Источник: Reuters

Согласно данным опроса, треть американцев считают Россию скорее врагом, чем другом США, еще 31 процент американских граждан назвали политику Россию недружественной. Два процента уверены, что Москва — союзник Вашингтона, а каждый десятый опрошенный считает Россию дружественным государством. 23 процента не высказали определенного мнения.

Читайте также
Почему англичан не любят жители соседних стран

Наиболее благожелательно к России относятся молодые американцы в возрасте 18−29 лет. В этой категории союзником и дружественной державой Москву назвали 16 процентов опрошенных. В то же время о негативном отношении к России заявили 80 процентов граждан старше 65 лет.

Основными союзниками и дружественными государствами США большинство американцев назвали Канаду (49 и 32 процента), Германию (по 33 процента), Израиль (38 и 26 процентов), Японию (37 и 34 процента), Южную Корею (43 и 30 процентов) и Великобританию (53 и 26 процентов). Ниже России по уровню доверия со стороны американцев оказалась КНДР: ее назвали союзником только один процент опрошенных, а семь процентов посчитали Северную Корею дружественной державой.

10 октября стало известно, что симпатии украинцев к россиянам существенно выросли. 38 процентов граждан Украины отметили, что относятся к России положительно, 10 процентов — «очень хорошо». В то же время россияне с 2014 года почти не изменили негативного отношения к Киеву. По данным исследования, более 50 процентов россиян относятся к Украине плохо и «в основном плохо».

 Теракт в Крыму: что случилось
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Стал известен сценарий нападения на колледж в Керчи
Стрелявший в Керчи студент не был замечен в религиозных сектах
Трое пострадавших при взрыве в Керчи находятся в тяжелой коме
Власти допускают строительство трубопровода «Северный поток-3»
Американцы не пустили россиянина на работу в ООН
Политический бомонд покидает греческий Афон
Ученые открыли крупнейший и тяжелейший объект ранней Вселенной
Спорт
Будет ли домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева Изменят ли меру пресечения, чью сторону займет суд и другие важные вопросы
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Skoda представила новый внедорожник После официального дебюта, который состоится в ноябре этого года, Китай станет единственным рынком в мире, где будут продавать сразу четыре модели чешских кроссоверов
Кино
Алексей Гуськов с женой представили новый фильм В Москве прошел премьерный показ комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова» с участием звезд
Недвижимость
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Горячие темы на «Детях»
Мышь Шерстяная Москва становится цивилизованным городом 303
Маркиза не ангелов Книги про времена СССР 281
Даро Поделки на осенний праздник 247
Василиска Учитель травит ребенка в школе 186
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией, произошедшей в Керчи, вспоминаем основные правила, как не поддаваться общей панике и пережить трагедию
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь