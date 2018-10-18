Гений яркого контекста: как Бэнкси покорил мир искусства
В чем состоит феномен самого известного анонимного художника.
В чем состоит феномен самого известного анонимного художника.
Сегодня в Париже откроется предаукционная выставка Artcurial, где среди прочих лотов будут представлены две работы Бэнкси. Сами торги состоятся через неделю, и можно предположить, что произведения загадочного анонима побьют прежние рекорды. После недавнего скандала на торгах Sotheby’s, где его полотно самоуничтожилось, о творчестве граффитиста заговорили даже люди, совершенно далекие от искусства. Не являясь самым дорогим современным художником, Бэнкси, похоже, стал самым известным. Хотя — парадокс — его настоящего имени публика не знает. «Известия» разбирались в феномене Бэнкси.
Считается, что Бэнкси родился в середине 1970-х в Бристоле. В конце 1980-х — начале 1990-х этот город стал центром британской андеграундной среды, породившей такие музыкальные группы, как Massive Attack и Portishead. Визуальным аналогом мрачных ритмов
Известность, однако, он получил только в середине 2000-х, зато мировую: его ироничные работы на злободневные социальные или политические темы постепенно стали узнаваемы далеко за пределами Англии. К тому же художник не ограничивался территорией родной страны в своем творчестве — созданные им изображения появлялись в самых разных уголках планеты.
В своем искусстве Бэнкси издевался над политиками, протестовал против войны и бедности, высмеивал капитализм. И его образы попадали точно в цель: в отличие от высоколобого contemporary art, нуждающегося в комментариях кураторов и
Порой бывало, что очередные граффити, появившиеся на
Помимо создания граффити Бэнкси периодически устраивал разного рода провокации, демонстрируя порочность современной
Впрочем, все эти шутки меркнут на фоне новейшего случая. 6 октября в Лондоне состоялся аукцион, на котором среди лотов фигурировала картина «Девочка с шаром» — версия знаменитых граффити Бэнкси, выполненная на холсте и подписанная автором. В ходе торгов цена достигла £1 млн, но сразу после объявления «Продано!» половина полотна была — к ужасу и изумлению присутствующих — изрезана с помощью портативного шредера, спрятанного в раме.
Сам художник тут же разместил фото происшествия в своем Instagram, снабдив издевательской надписью: Going, going, gone… («Продается, продается, продано!»). А затем появилось и поясняющее видео, где Бэнкси сообщил, что несколько лет назад встроил в раму шредер — на случай, если работа
История на этом не закончилась. Всех, конечно, интересовало, как отреагирует новый владелец картины, потративший миллион и получивший мусор вместо холста. В любом другом случае, очевидно, он отказался бы платить, предъявив претензии к аукциону. Но анонимный (что символично) коллекционер повел себя куда умнее. Sotheby’s распространил его заявление:
Когда на прошлой неделе молоток аукциониста опустился и работа была разрезана, я был шокирован, но постепенно я начал осознавать, что получил собственную частичку истории искусства.
В новом воплощении работа получила название «Любовь в корзине» и была датирована 2018 годом. А ее потенциальная стоимость не только не упала по сравнению с исходным вариантом, но, судя по всему, значительно возросла. Так что инвестор не остался внакладе. В свою очередь, Sotheby’s извлек из инцидента пиар-выгоду: «Это может быть отмечено как первый случай продажи на аукционе объекта живого перформанса».
Действительно, своей «диверсией» Бэнкси наполнил произведение новым смыслом. Контекст стал важнее, чем объект как таковой. Строго говоря, такие примеры уже были. Можно вспомнить Марселя Дюшана, разместившего в музейном пространстве писсуар, Роберта Раушенберга, испортившего рисунок Виллема де Кунинга, и другие хулиганские выходки художников, ставшие тем не менее знаковыми. В случае с «Любовью в корзине» концептуальная и коммерческая ценность усиливается несколькими факторами.
Каждый раз, когда работы
В разных случаях объяснение разное. Но с Бэнкси всё просто: коллекционеры и инвесторы покупают, конечно, не изображения как таковые, а частичку мифа. Мифа о таинственном провокаторе, который, как царь Мидас, превращает в золото всё, к чему прикасается (даже если по факту это мусор). И именно этот миф, а вовсе не картинки на стенах (холстах, принтах
Существует немало
И суть этой акции — в бесконечной игре с публикой и тотальной амбивалентности всех смыслов. Бэнкси — самый известный и в то же время самый неизвестный художник. Скрывая свое настоящее имя и внешний облик, он стал звездой, куда более медийной, чем самые раскрученные коллеги по цеху. Мы не представляем, как он выглядит. Но многие ли (не из числа завсегдатаев галерей) узнают на улице Дэвида Хокни и Дэмиена Херста, Джеффа Кунса и Герхарда Рихтера? А ведь их работы на аукционах продаются куда дороже, и они не скрываются от камер и публики.
Нарочито игнорируя аукционы, он исправно обеспечивает им сверхприбыли — любой принт с подписью автора выставляется там во много раз дороже, чем на распродажах самого Бэнкси. И даже устраивая столь яркую «антикапиталистическую» акцию, как уничтожение своей работы будто бы в качестве мести за ее продажу, Бэнкси добивается обратного — роста ее цены и прекрасного
Глубокомысленные проекты (вроде созданного им в Вифлееме отеля
А пока многие журналисты мечтают выяснить, кто же прячется за псевдонимом, — проводят расследования, хватаются за любую подсказку, намек, оговорку причастных людей…
Одна из самых популярных и красивых версий: Бэнкси не кто иной, как Роберт Дель Найя, основатель и фронтмен Massive Attack. Действительно, оба из Бристоля, возраст примерно совпадает, и Дель Найя помимо того, что музыкант — тоже
Однако сам Дель Найя утверждает, что они с Бэнкси просто друзья и тот ездил с группой за компанию. Кроме того, косвенным же опровержением стала недавняя ситуация с выставкой Бэнкси в Москве. Через несколько месяцев после открытия масштабной экспозиции в ЦДХ Бэнкси опубликовал в Instagram свою переписку с поклонником, который послал ему фотографию огромного баннера на Крымском Валу, а художник в ответ признался, что не в курсе этого проекта. Но за несколько недель до этого диалога в парке Горького выступали Massive Attack. И Дель Найя не мог не видеть этой вывески на здании через дорогу. Хотя не исключено, что это еще одна тонкая попытка запутать следы. В случае с Бэнкси никогда нельзя быть уверенным, где правда.
Но нужна ли нам правда?
«Жителям