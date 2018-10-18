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03:15 (мск), источник: ТАСС

Директор NASA: отношения США и России в космосе сейчас крепче, чем когда-либо

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/ — Джим Брайденстайн отметил, что и американцы, и россияне были счастливы, когда узнали, что экипаж «Союза» не пострадал при аварии.

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Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн считает, что сотрудничество России и США в космической сфере сейчас крепче, чем когда-либо. Об этом он заявил в ходе беседы с астронавтом Ником Хейгом, запись которой была опубликована в среду.

«Отношения между США и Россией в космосе, возможно, сейчас крепче, чем когда-либо», — сказал директор NASA.

Он назвал Хейга «настоящим американским героем» и отметил, что и россияне, и американцы были счастливы, когда узнали, что экипаж «Союза» не пострадал.

Брайденстайн пообещал астронавту, что следующий запуск обязательно окажется удачным и Хейг сможет достичь Международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала 11 октября с космодрома Байконур. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились российский космонавт Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг. Во время полета ракеты «Союз» произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.

Место посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-10»
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