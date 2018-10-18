Директор NASA: отношения США и России в космосе сейчас крепче, чем когда-либо
ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/ — Джим Брайденстайн отметил, что и американцы, и россияне были счастливы, когда узнали, что экипаж «Союза» не пострадал при аварии.
ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/ — Джим Брайденстайн отметил, что и американцы, и россияне были счастливы, когда узнали, что экипаж «Союза» не пострадал при аварии.
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн считает, что сотрудничество России и США в космической сфере сейчас крепче, чем
«Отношения между США и Россией в космосе, возможно, сейчас крепче, чем когда-либо», — сказал директор NASA.
Брайденстайн пообещал астронавту, что следующий запуск обязательно окажется удачным и Хейг сможет достичь Международной космической станции (МКС).