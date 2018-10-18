Директор NASA: отношения США и России в космосе сейчас крепче, чем когда-либо

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Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн считает, что сотрудничество России и США в космической сфере сейчас крепче, чем когда-либо. Об этом он заявил в ходе беседы с астронавтом Ником Хейгом, запись которой была опубликована в среду.

«Отношения между США и Россией в космосе, возможно, сейчас крепче, чем когда-либо», — сказал директор NASA.

Он назвал Хейга «настоящим американским героем» и отметил, что и россияне, и американцы были счастливы, когда узнали, что экипаж «Союза» не пострадал.

Брайденстайн пообещал астронавту, что следующий запуск обязательно окажется удачным и Хейг сможет достичь Международной космической станции (МКС).