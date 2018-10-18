Пуски ракет «Рокот-2» могут начаться с 2021 года, сообщил источник

Источник: предоставлено пресс-службой ГКНПЦ им.Хруничева

«Пуски ракет “Рокот-2” в случае принятия в 2018 году решения о возобновлении проекта, могут начаться в 2021 году. Положительный денежный поток от реализации проекта оценивается до 2025 года в объеме около 500 миллионов рублей, ежегодный доход от реализации проекта вырастет с 2 миллиардов рублей в год проведения первых пусков до 8,8 миллиарда к 2024−2025 году», — рассказал собеседник.

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Инвестиции в проект при этом оцениваются в размере 4 миллиардов рублей, отметил он.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает ракету-носитель «Рокот-2» с новой отечественной системой управления. В настоящее время в ракетах «Рокот» используется система управления украинского производства.

Ранее стало известно, что компания Eurockot, занимающаяся продвижением ракет «Рокот» на внешнем рынке, приостановила работу.

Проблемы с ракетой заключаются в приостановке поставок украинских комплектующих после 2014 года.

Как сообщалось, до конца эксплуатации ракеты «Рокот» осталось провести несколько пусков в рамках российской космической программы.

Последний на сегодняшний день пуск «Рокота» в интересах Минобороны России был проведен в 2016 году. В 2017 и 2018 годах проведено два пуска в интересах Европейского космического агентства.