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08:43 (мск), источник: РИА Новости

Пуски ракет «Рокот-2» могут начаться с 2021 года, сообщил источник

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пуски легких ракет «Рокот-2» предлагается возобновить с 2021 года, что позволит за три года выйти на получение доходов в размере свыше 8 миллиардов рублей ежегодно, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

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Источник: предоставлено пресс-службой ГКНПЦ им.Хруничева

«Пуски ракет “Рокот-2” в случае принятия в 2018 году решения о возобновлении проекта, могут начаться в 2021 году. Положительный денежный поток от реализации проекта оценивается до 2025 года в объеме около 500 миллионов рублей, ежегодный доход от реализации проекта вырастет с 2 миллиардов рублей в год проведения первых пусков до 8,8 миллиарда к 2024−2025 году», — рассказал собеседник.

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Инвестиции в проект при этом оцениваются в размере 4 миллиардов рублей, отметил он.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает ракету-носитель «Рокот-2» с новой отечественной системой управления. В настоящее время в ракетах «Рокот» используется система управления украинского производства.

Ранее стало известно, что компания Eurockot, занимающаяся продвижением ракет «Рокот» на внешнем рынке, приостановила работу.

Проблемы с ракетой заключаются в приостановке поставок украинских комплектующих после 2014 года.

Как сообщалось, до конца эксплуатации ракеты «Рокот» осталось провести несколько пусков в рамках российской космической программы.

Последний на сегодняшний день пуск «Рокота» в интересах Минобороны России был проведен в 2016 году. В 2017 и 2018 годах проведено два пуска в интересах Европейского космического агентства.

«Рокот» является гражданской версией ракеты РС-18Б (по классификации НАТО — «Стилет»). Ракета используется для коммерческих запусков с 2000 года. С 2005 года началась ее эксплуатация по федеральным программам. За этот период с космодрома Плесецк было осуществлено 28 пусков «Рокота», который вывел на орбиту около 70 космических аппаратов. Ракета может выводить до 1,9 тонны грузов на околоземную орбиту.

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