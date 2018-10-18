Опрос: каждый десятый человек предпенсионного возраста не хочет проходить переподготовку
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/ — По результатам опроса SuperJob, 12% мужчин и 7% женщин не желают участвовать в программе переподготовки.
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/ — По результатам опроса SuperJob, 12% мужчин и 7% женщин не желают участвовать в программе переподготовки.
Около 10% россиян предпенсионного возраста не видят смысла в прохождении программы переподготовки. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутингового портала SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Ранее РБК сообщил, что Минтруд РФ подготовил проект программы переобучения граждан предпенсионного возраста.
Средняя стоимость одного курса обучения составит 33 тыс. рублей, все расходы возьмет на себя государство. В Минтруде подтвердили факт работы над такой программой, однако добавили, что она еще в процессе доработки.
«Каждый десятый россиянин предпенсионного возраста не желает участвовать в программах переподготовки. Среди мужчин больше респондентов, не желающих участвовать в переподготовке, — 12% против 7% среди женщин», — отмечается в результатах опроса.
Согласно данным рекрутингового портала, 36% россиян предпенсионного возраста хотели бы повысить квалификацию по своей нынешней специальности: обучиться работе на современном оборудовании, освоить компьютерные программы, эффективные методы работы. Женщины чаще мужчин готовы пройти курс повышения квалификации (40 и 32% соответственно). 13% респондентов хотели бы стать наставником молодежи в своей профессиональной области и для этого освоить азы преподавания.
Каждый четвертый опрошенный мечтает освоить новую профессию, не связанную с текущей трудовой деятельностью. Чаще всего речь идет об обучении на
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