Опрос: каждый десятый человек предпенсионного возраста не хочет проходить переподготовку

Источник: РИА "Новости"

Около 10% россиян предпенсионного возраста не видят смысла в прохождении программы переподготовки. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутингового портала SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Ранее РБК сообщил, что Минтруд РФ подготовил проект программы переобучения граждан предпенсионного возраста.

Процесс будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, во время переподготовки людям предпенсионного возраста будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной зарплаты.

Средняя стоимость одного курса обучения составит 33 тыс. рублей, все расходы возьмет на себя государство. В Минтруде подтвердили факт работы над такой программой, однако добавили, что она еще в процессе доработки.

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«Каждый десятый россиянин предпенсионного возраста не желает участвовать в программах переподготовки. Среди мужчин больше респондентов, не желающих участвовать в переподготовке, — 12% против 7% среди женщин», — отмечается в результатах опроса.

Согласно данным рекрутингового портала, 36% россиян предпенсионного возраста хотели бы повысить квалификацию по своей нынешней специальности: обучиться работе на современном оборудовании, освоить компьютерные программы, эффективные методы работы. Женщины чаще мужчин готовы пройти курс повышения квалификации (40 и 32% соответственно). 13% респондентов хотели бы стать наставником молодежи в своей профессиональной области и для этого освоить азы преподавания.

Каждый четвертый опрошенный мечтает освоить новую профессию, не связанную с текущей трудовой деятельностью. Чаще всего речь идет об обучении на IT-специалиста, освоении рабочих специальностей, профессии бухгалтера, кадровика или водителя.

В десятку самых часто называемых специальностей также вошли (в порядке убывания популярности) интернет-маркетолог, администратор, делопроизводитель, повар и учитель.