Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 причин влюбиться в шпица
«Там теща» и «Сам заблудился»: что пишут автовладельцы (видео)
Светлана Пермякова не хочет больше становиться мамой
На Украине отреагировали на нападение на колледж Крыма
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Кира Найтли запрещает дочке диснеевские мультики
Тодоренко оригинально сообщила Топалову о своей беременности
Бузова раскрыла правду о победителе шоу «Замуж за Бузову»
Три смерти и развод: что стало с актерами «Дальнобойщиков»
Пышные формы в маленьком купальнике: 23-летняя опубликовала фото
Девушка неприятно удивлена подаренной квартирой
Камеры "увидели" новый вид нарушения ПДД: водители возмущены
Девушка показала, за что ее назвали «Мисс тюнинг»
Неизлечимо больная Лазарева сильно похудела - СМИ
Не дотянул до 60: чиновник ПФР умер не пенсионером
7 популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Фоторепортажи
10Зарозовело: сезон сбора урожая начался на соляных приисках Крыма
12Трагедия в колледже в Керчи
06:07 (мск), источник: РИА Новости

Умер легендарный турецкий фотожурналист Ара Гюлер

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Легендарный турецкий фотожурналист армянского происхождения Ара Гюлер, известный также как «Глаз Стамбула», скончался в среду в возрасте 90 лет, сообщает издание Daily Sabah.

Наверх
Источник: РИА Новости

По данным издания, у Гюлера случился сердечный приступ, и его доставили в реанимацию, где он скончался.

Фотожурналист страдал от почечной недостаточности и должен был появляться в больнице три раза в неделю. Как отмечал он сам в 2015 году, «я не могу ничего делать три дня в неделю, это занимает четыре часа каждый раз и это невыносимо».

Газета отмечает, что Гюлер был самым известным турецким фотографом и первым турком, который стал членом Американского общества медиа-фотографов.

Карьера Гюлера началась в 1950 году, за свою жизнь ему удалось поработать в нескольких турецких и знаменитых зарубежных изданиях. Его называют «Глаз Стамбула», «потому что ему удавалось уловить повседневную жизнь в единственном городе, расположившемся на двух континентах», пишет газета. Отмечается, что он стал знаменит благодаря своим черно-белым портретам города.

«Важность журналистской работы армянско-турецкого фотографа заключается в его способности превращать обыденную атмосферу и обыкновенные предметы в необычные моменты и героев», — отмечает издание.

Как заявлял сам фотограф, фотография не обязательно должна быть искусством, но она должна сообщать исторический факт. «С помощью фотографий вы улавливаете историю, вы останавливаете ее с помощью машины», — приводит газета слова Гюлера.

 Трагедия в керченском техникуме. Почти два десятка погибших
В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России
Возросло число жертв нападения на колледж в Керчи
Стрелявший в Керчи студент не был замечен в религиозных сектах
Родственники опознали всех погибших при нападении в Керчи
Стало известно, как американцы относятся к России
Советский фигурист спустя 28 лет вернулся из США в Россию
Россия задумалась о «Северном потоке-3»
Американцы не пустили россиянина на работу в ООН
Спорт
Будет ли домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева Изменят ли меру пресечения, чью сторону займет суд и другие важные вопросы
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Skoda представила новый внедорожник После официального дебюта, который состоится в ноябре этого года, Китай станет единственным рынком в мире, где будут продавать сразу четыре модели чешских кроссоверов
Кино
Алексей Гуськов с женой представили новый фильм В Москве прошел премьерный показ комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова» с участием звезд
Недвижимость
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Сколько стоят места на кладбищах Москвы: карта
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Горячие темы на «Детях»
Мышь Шерстяная Москва становится цивилизованным городом 323
Маркиза не ангелов Книги про времена СССР 292
Даро Поделки на осенний праздник 248
Василиска Учитель травит ребенка в школе 201
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией, произошедшей в Керчи, вспоминаем основные правила, как не поддаваться общей панике и пережить трагедию
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь