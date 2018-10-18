Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Керченский стрелок» записал видеообращение для СМИ
Ученые раскрыли тайну древнего города
Максим Галкин рассказал, как воспитывает своих детей
Порошенко обратился к потерявшим близких при нападении в Керчи
Супругов в Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
«Керченский стрелок» записал видеообращение для СМИ
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
7 причин проверить щитовидку
Ученые рассказали, какой вид пива самый полезный
Политик Хоф отметил 72-летие и умер после секса с проституткой
Женщина продавала шкафы и случайно показала грудь
Порошенко отреагировал на трагедию в колледже Крыма
Военные США уверены в скорой масштабной войне
Брала сына с собой: мать керченского стрелка была в секте - СМИ
Боня рекламирует джинсы, обнажив грудь
Супругов в Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
10Авария при запуске «Союза»
10Зарозовело: сезон сбора урожая начался на соляных приисках Крыма
17:19 (мск), источник: Моя Планета

Очень фотогеничный леопард сделал «селфи»

Животное изучило фотоловушку.

Наверх

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал новые снимки с фотоловушек. В объектив попал самец дальневосточного леопарда, зарегистрированный как Leo 99M. Впервые он был замечен два года назад, а сейчас самцу около четырех лет. С тех пор по серии фото можно увидеть, как зверь возмужал, превратившись в уверенного взрослого леопарда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Со свойственным молодежи любопытством большой кот изучал фотоловушку, оставив свое «селфи». На снимках зверь прекрасно выглядит, что заметили и комментаторы, написав: «Краси-и-ивый!» «Моя Планета» сообщала о леопарде-долгожителе.

Читайте также:

Чартеры в Египет снова станут доступны российским туристам
Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации
Счетная палата: России не вернули $3,5 млрд «секретных» долгов
«Мы, как мученики, попадем в рай»: о чем говорил Путин на Валдае
Российский футбольный клуб отстранен от участия в еврокубках
Авиапассажиры рассказали, зачем они хлопают в ладоши при посадке
Сирота не захотел жить в гнилом бараке и намеренно сел в тюрьму
Спорт
«Рубин» отстранен от еврокубков. За что? Судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов наказала «Рубин» отстранением от участия в еврокубках на один сезон
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Повышенная проходимость и брутальный стиль: тест новой Лады Встречайте: Lada XRAY Cross. На то, чтобы увеличить клиренс и изготовить обвес для Lada XRAY, вазовцам понадобилось почти 3 года. Почему, чёрт возьми, так долго?!
Кино
Победительница «Битвы экстрасенсов» продает свой приз Статуэтку Натальи Бантеевой «Синяя рука» получит тот, кто переведет больше всех денег на благотворительность
Недвижимость
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Горячие темы на «Детях»
Нудятина Можно ли что-то сделать? 361
Коза Агата Записки в дневнике 255
Львица Страстная Хотела как лучше, а получилось как получилось...Как нами манипулируют в семье. 240
natalya Пальто и свекровь 162
Леди
8 главных трендов в украшениях Когда неохота вставать с утра с кровати, а уж тем более продумывать сногсшибательный наряд – на помощь приходят украшения
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь