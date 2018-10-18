Очень фотогеничный леопард сделал «селфи»

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал новые снимки с фотоловушек. В объектив попал самец дальневосточного леопарда, зарегистрированный как Leo 99M. Впервые он был замечен два года назад, а сейчас самцу около четырех лет. С тех пор по серии фото можно увидеть, как зверь возмужал, превратившись в уверенного взрослого леопарда.