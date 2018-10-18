Очень фотогеничный леопард сделал «селфи»
Животное изучило фотоловушку.
Животное изучило фотоловушку.
Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал новые снимки с фотоловушек. В объектив попал самец дальневосточного леопарда, зарегистрированный как Leo 99M. Впервые он был замечен два года назад, а сейчас самцу около четырех лет. С тех пор по серии фото можно увидеть, как зверь возмужал, превратившись в уверенного взрослого леопарда.
Со свойственным молодежи любопытством большой кот изучал фотоловушку, оставив свое «селфи». На снимках зверь прекрасно выглядит, что заметили и комментаторы, написав: «Краси-и-ивый!» «Моя Планета» сообщала о
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