Путин поздравил Безрукова с 45-летним юбилеем

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Сергея Безрукова с 45-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

«Многогранный талант, неустанная работа над собой и стремление к новаторству стали главными слагаемыми вашего актерского успеха, помогли состояться на режиссерском поприще, ярко проявить себя в других творческих профессиях», — говорится в телеграмме.

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Президент отметил значимую общественную деятельность артиста, его участие в реализации важных социальных и благотворительных инициатив и пожелал актеру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. В 1994 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (мастерская Олега Табакова), после чего сразу был принят в труппу Московского театра-студии под руководством Табакова, где служил до 2013 года и исполнил множество ролей. С января 2014 года — художественный руководитель Московского губернского театра. В июне 2018 года собрал свою рок-группу «Крестный папа» и выпустил первый сингл «Не про нас».

Артист широко известен и в качестве киноактера. Он снимался в телесериалах «Бригада», «Участок», «Мастер и Маргарита», «Есенин», а также в художественных фильмах «Китайскій сервизъ», «Азазель», «Бой с тенью», «Пушкин. Последняя дуэль», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и многих других. Несколько лет (1995−1999) работал в развлекательной сатирической программе «Куклы» на телеканале НТВ, где озвучил двенадцать персонажей. Кроме того, Безруков принял участие в озвучивании анимационных фильмов «Князь Владимир», «Про Федота-стрельца, удалого молодца», «Волки и овцы: бееезумное превращение», а также участвовал в записи нескольких аудиокниг и аудиоспектаклей.