Авиапассажиры рассказали, зачем они хлопают в ладоши при посадке
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Большинство пассажиров признались, что хлопают в ладоши, когда приземляется самолет, сообщает Туту.ру.
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Большинство пассажиров признались, что хлопают в ладоши, когда приземляется самолет, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий выяснил у пользователей, как они относятся к этой традиции. В опросе приняли участие более пяти тысяч человек.
На вопрос: «Хлопаете ли вы в ладоши, когда приземляется самолет, в котором вы летите», большинство (53%) респондентов ответили утвердительно. Из них 37% хлопают всегда, и для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку. 15% признались, что хлопают, когда есть настроение.
Четверть (26%) заверили, что сами не хлопают, но ровно относятся к аплодисментам остальных пассажиров.
А 22% оказались противниками этой традиции: сами не хлопают и раздражаются, когда это делают другие пассажиры.
Ранее сервис спрашивал у путешественников, что их больше всего раздражает во время перелета. Тех, кому в полете
Чуть меньше (10%) не по себе, если сосед по креслу вторгается в личное пространство и занимает общий подлокотник. Если другие пассажиры начнут выпивать или буянить — это выведет из себя 7% опрошенных. По 3% набрали такие раздражители, как отсутствие питания или плохое его качество на борту и «когда в салоне слишком душно или холодно».
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