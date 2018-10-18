Кучерена предложил задуматься о повышении возраста получения оружия

«Можем ли мы сегодня выдавать оружие лицам, которым только исполнилось 18 лет? Или же все-таки лучше с 21 года? Это важный вопрос. Ведь в 18 лет еще играют гормоны, психика еще не достаточно окрепла», — сказал «Интерфаксу» Кучерена в четверг.
«Здесь надо задуматься всем нам, и в первую очередь экспертному сообществу, — считает адвокат.
Он полагает также, что данный трагический случай не должен привести к ограничениям в сфере интернета. «Можно сетовать на то, что у нас молодежь сидит бесконечно в интернете, играет во всякие игры, “стрелялки”, и это является серьезной угрозой для общества. Но если проанализировать последнюю трагедию, то главное тут в том, что человек с оружием, боеприпасами и взрывчаткой может спокойно пройти в учебное заведение, в место, где много людей, в том числе и несовершеннолетних, и убивать всех подряд», — отметил адвокат.
По его словам, «за исключением запретов и ограничений, связанных с террористической деятельностью, которые уже введены в нашем законодательстве, не думаю, что нужно придумывать еще что-то дополнительно».
Глава общественного совета МВД считает, что «здесь важно понимать, кто несет ответственность за обеспечение безопасности, была ли там вообще охрана». «Что бы то ни было, главная ответственность за безопасность лежит на руководителе учреждения и на той организации, с которой заключен договор об охране помещений», — отметил адвокат.
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