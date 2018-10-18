Кучерена предложил задуматься о повышении возраста получения оружия

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«Можем ли мы сегодня выдавать оружие лицам, которым только исполнилось 18 лет? Или же все-таки лучше с 21 года? Это важный вопрос. Ведь в 18 лет еще играют гормоны, психика еще не достаточно окрепла», — сказал «Интерфаксу» Кучерена в четверг.

«Здесь надо задуматься всем нам, и в первую очередь экспертному сообществу, — считает адвокат.

Видео Госдума анализирует керченскую трагедию

Он полагает также, что данный трагический случай не должен привести к ограничениям в сфере интернета. «Можно сетовать на то, что у нас молодежь сидит бесконечно в интернете, играет во всякие игры, “стрелялки”, и это является серьезной угрозой для общества. Но если проанализировать последнюю трагедию, то главное тут в том, что человек с оружием, боеприпасами и взрывчаткой может спокойно пройти в учебное заведение, в место, где много людей, в том числе и несовершеннолетних, и убивать всех подряд», — отметил адвокат.

По его словам, «за исключением запретов и ограничений, связанных с террористической деятельностью, которые уже введены в нашем законодательстве, не думаю, что нужно придумывать еще что-то дополнительно».