CBS: джекпот лотереи Mega Millions увеличился второй раз за сутки и достиг $900 млн

Источник: AP 2018

Согласно данным телеканала, сумма приза была увеличена организаторами, так как ни один лотерейный билет во время предыдущего розыгрыша полностью не совпал с шестью выигрышными цифрами. Если победитель лотереи выберет вариант получения денег в виде годовых выплат, он будет получать их в течение 29 лет. Однако зачастую счастливчики предпочитали забрать свой выигрыш наличными.

Как поясняет телеканал, размер главного приза Mega Million продолжает расти с 24 июля этого года, когда участники лотереи сорвали джекпот в размере $543 млн.

Выигрышный билет тогда купили 11 сотрудников калифорнийской фирмы, они разделили эту сумму между собой. С тех пор выиграть главный приз никому не удавалось.

По итогам розыгрыша во вторник более 4,5 млн лотерейных билетов в США оказались призовыми. Их владельцы получили право на различные денежные призы — начиная от двух долларов. При этом покупатели восьми билетов могут получить второй по размеру приз лотереи — $1 млн, а еще одного, проданного в Техасе, — $5 млн вследствие срабатывания специального модификатора. Следующий розыгрыш лотереи намечен на пятницу, 19 октября. Шансы на то, чтобы выиграть главный приз, составляют примерно один на 303 млн.