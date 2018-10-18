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12:36 (мск), источник: ТАСС

CBS: джекпот лотереи Mega Millions увеличился второй раз за сутки и достиг $900 млн

ТАСС, 18 октября. Джекпот одной из самых популярных в США лотерей Mega Millions достиг $900 млн, что является рекордной суммой за всю историю ее проведения, сообщает в среду телеканал CBS. Ранее организаторы уже увеличивали сумму выигрыша до $868 млн.

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Источник: AP 2018

Согласно данным телеканала, сумма приза была увеличена организаторами, так как ни один лотерейный билет во время предыдущего розыгрыша полностью не совпал с шестью выигрышными цифрами. Если победитель лотереи выберет вариант получения денег в виде годовых выплат, он будет получать их в течение 29 лет. Однако зачастую счастливчики предпочитали забрать свой выигрыш наличными.

Как поясняет телеканал, размер главного приза Mega Million продолжает расти с 24 июля этого года, когда участники лотереи сорвали джекпот в размере $543 млн.

Выигрышный билет тогда купили 11 сотрудников калифорнийской фирмы, они разделили эту сумму между собой. С тех пор выиграть главный приз никому не удавалось.

По итогам розыгрыша во вторник более 4,5 млн лотерейных билетов в США оказались призовыми. Их владельцы получили право на различные денежные призы — начиная от двух долларов. При этом покупатели восьми билетов могут получить второй по размеру приз лотереи — $1 млн, а еще одного, проданного в Техасе, — $5 млн вследствие срабатывания специального модификатора. Следующий розыгрыш лотереи намечен на пятницу, 19 октября. Шансы на то, чтобы выиграть главный приз, составляют примерно один на 303 млн.

Прежде крупнейший джекпот в истории Mega Millions достигал $656 млн. Рекорд был установлен в марте 2012 года. Тогда выиграли сразу три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мэриленд. Владельцы разделили выигрыш. Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских островах.

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