Билл Гейтс стал электронным резидентом Эстонии

Согласно сообщению, удостоверение э-резидента Эстонии Гейтсу вручил на встрече в Брюсселе в четверг премьер- министр Юри Ратас.

«Опыт Эстонии показывает, что сегодня залогом стабильного развития являются цифровые навыки и цифровое развитие», — заявил премьер.