Билл Гейтс стал электронным резидентом Эстонии
ТАЛЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс стал электронным резидентом Эстонии. Об этом сообщило правительство балтийской республики.
ТАЛЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс стал электронным резидентом Эстонии. Об этом сообщило правительство балтийской республики.
Согласно сообщению, удостоверение
«Опыт Эстонии показывает, что сегодня залогом стабильного развития являются цифровые навыки и цифровое развитие», — заявил премьер.
Эстония первой в мире создала программу электронного резидентства, которая позволяет ее