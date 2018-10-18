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13:15 (мск), источник: ТАСС

Билл Гейтс стал электронным резидентом Эстонии

ТАЛЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс стал электронным резидентом Эстонии. Об этом сообщило правительство балтийской республики.

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Источник: Reuters

Согласно сообщению, удостоверение э-резидента Эстонии Гейтсу вручил на встрече в Брюсселе в четверг премьер- министр Юри Ратас.

«Опыт Эстонии показывает, что сегодня залогом стабильного развития являются цифровые навыки и цифровое развитие», — заявил премьер.

Эстония первой в мире создала программу электронного резидентства, которая позволяет ее участникам-иностранцам пользоваться практически всем спектром государственных онлайн-услуг. Власти рассчитывают, что к 2025 году в мире будет насчитываться 10 млн таких «электронных эстонцев».

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