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13:27 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит один из самых известных «домов с привидениями» в Италии (фото)

Заброшенный особняк с темным прошлым.

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Неподалеку от озера Комо в регионе Ломбардия итальянской провинции Лекко находится очень атмосферное заброшенное здание. Вилла де Веччи (Villa de Vecchi), построенная в 1850-х годах, когда-то принадлежала местному графу Феликсу де Веччи, который хотел сделать ее своим семейным гнездом.

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Восхитительная двухэтажная вилла в стиле барокко была спроектирована и построена итальянским архитектором Алессандро Сидоли и долгое время вызывала восхищение гостей как внешним, так и внутренним убранством. Вокруг дома был разбит большой парк и построены огромные фонтаны.

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Но все изменилось в 1862 году, когда, вернувшись домой, граф обнаружил в особняке тело убитой супруги, а его единственная дочь таинственно исчезла. Длившиеся несколько месяцев поиски ребенка и убийц ни к чему не привели, и, отчаявшись, Феликс де Веччи покончил с собой. Дом перешел по наследству его младшему брату, который, впрочем, в вилле жить не смог.

Покупать дом с плохой репутацией тоже никто не хотел, а потому он оказался заброшен. Сейчас виллу де Веччи называют одним из самых известных в Италии «домом с приведениями».

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Есть множество свидетельств странных и мистических явлений, происходящих в опустевшем доме. По словам туристов и местных жителей, призраки бывших владельцев особняка регулярно попадают на фото и видео и пугают любопытных гостей даже в светлое время суток.

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