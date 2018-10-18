Как выглядит один из самых известных «домов с привидениями» в Италии (фото)
Заброшенный особняк с темным прошлым.
Заброшенный особняк с темным прошлым.
Неподалеку от озера Комо в регионе Ломбардия итальянской провинции Лекко находится очень атмосферное заброшенное здание. Вилла де Веччи (Villa de Vecchi), построенная в 1850-х годах,
Восхитительная двухэтажная вилла в стиле барокко была спроектирована и построена итальянским архитектором Алессандро Сидоли и долгое время вызывала восхищение гостей как внешним, так и внутренним убранством. Вокруг дома был разбит большой парк и построены огромные фонтаны.
Но все изменилось в 1862 году, когда, вернувшись домой, граф обнаружил в особняке тело убитой супруги, а его единственная дочь таинственно исчезла. Длившиеся несколько месяцев поиски ребенка и убийц ни к чему не привели, и, отчаявшись, Феликс де Веччи покончил с собой. Дом перешел по наследству его младшему брату, который, впрочем, в вилле жить не смог.
Покупать дом с плохой репутацией тоже никто не хотел, а потому он оказался заброшен. Сейчас виллу де Веччи называют одним из самых известных в Италии «домом с приведениями».
Есть множество свидетельств странных и мистических явлений, происходящих в опустевшем доме. По словам туристов и местных жителей, призраки бывших владельцев особняка регулярно попадают на фото и видео и пугают любопытных гостей даже в светлое время суток.
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