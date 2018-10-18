Финалисток конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» примут в комсомол
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Двенадцать финалисток конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» торжественно примут в комсомол, сообщила директор конкурса Екатерина Чудакова.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Двенадцать финалисток конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» торжественно примут в комсомол, сообщила директор конкурса Екатерина Чудакова.
Конкурс красоты «Мисс Нижний Новгород» проводится ежегодно с 1995 года, в этом году финал конкурса состоится в ноябре. 29 октября 2018 года отмечается 100 лет ВЛКСМ.
«Как раньше вступали в комсомол, и почему без комсомольского билета было трудно поступить в вуз? Современные дети мало знают об этой организации. А ведь
Церемония вступления в комсомол состоится 22 октября в нижегородском художественном музее, где проходит выставка «Нам открывать миры далекие», посвященная 100-летию ВЛКСМ.