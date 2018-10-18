Финалисток конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» примут в комсомол

Конкурс красоты «Мисс Нижний Новгород» проводится ежегодно с 1995 года, в этом году финал конкурса состоится в ноябре. 29 октября 2018 года отмечается 100 лет ВЛКСМ.

«Как раньше вступали в комсомол, и почему без комсомольского билета было трудно поступить в вуз? Современные дети мало знают об этой организации. А ведь когда-то носить на груди комсомольский значок было очень почетно, и не каждому выпадала такая честь. Мы решили устроить акцию и принять наших девчонок-участниц в комсомол», — рассказала Чудакова.