Мусоропровод Москва—Архангельская область

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня в правительстве Архангельской области мэрия Москвы представила проект по вывозу в регион столичного мусора. Согласно документу, городские власти планируют захоронить на территории Ленского района Архангельской области 10 млн тонн брикетированных бытовых отходов. Как следует из проекта создания экотехнопарка «Шиес» стоимостью 10,5 млрд руб., столичные власти обещают своим архангельским коллегам не только рост поступлений в бюджет и новые рабочие места, но и помощь в решении проблемы бытового мусора в области. Опрошенные «Ъ» отраслевые эксперты ставят под сомнение экологическую безопасность проекта, но московские власти настаивают, что его технические характеристики исключают вред окружающей среде.

Источник: Коммерсантъ

Согласно проекту правительства Москвы, который представлен сегодня в Архангельске (есть в распоряжении «Ъ»), 500 тыс. тонн (из порядка 8 млн тонн, образующихся в столице) бытовых отходов ежегодно в течение 20 лет будет перевозиться РЖД и складироваться на железнодорожной станции Шиес в Ленском район Архангельской области, с правительством которой достигнуто соответствующее соглашение.

Проект назван инновационным. Смысл инновации (она применяется в разных отраслях с 1970-х годов) заключается в брикетировании отходов при помощи шведского и немецкого оборудования, которое позволяет герметично упаковывать мусор в целлофановую пленку.

Экологические преимущества такого метода обработки, транспортировки и размещения отходов — «отсутствие запахов и развеивания» и возможность рекультивации территории после захоронения брикетов на архангельском полигоне, говорится в документе.

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В проекте упоминается, что перед отправкой в Архангельскую область отходы со всей Москвы планируется собирать в «экокластере», который должен появиться на территории Люберецких очистных сооружений. Там их будут сортировать, измельчать, а затем прессовать и герметично упаковывать в пленку. Аналогичным способом московские чиновники обещают решить проблему отходов Архангельской области, потратив из бюджета Москвы за 2018−2020 годы на запуск экотехнопарка «Шиес» 10,5 млрд руб., создав 500 рабочих мест (стоимость создания одного места — 21 млн руб.) со средней зарплатой 44 тыс. руб. и обеспечив 912,1 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений в бюджет региона за шесть лет.

Как сообщал «Ъ», жители Архангельской области несколько месяцев выступают против строительства объекта на станции Шиес: они регулярно выходят на митинги и пикеты, в том числе в Котласе (более 160 км от станции Шиес), а также в поселке Урдома и городе Коряжме.

Источник: Коммерсантъ

Столичный регион столкнулся с проблемой мусора после планового закрытия нескольких полигонов захоронения отходов в Подмосковье: с 2013 года коммунальный мусор прекратили принимать 24 полигона из 39. В июне 2017 года была закрыта крупнейшая свалка «Кучино» (Балашиха). Это увеличило нагрузку на оставшиеся 15 полигонов, привело к сбоям в вывозе мусора, экологическим проблемам и протестам граждан, живущих в окрестностях полигонов. Власти планируют частично решить проблему с помощью строительства в Подмосковье четырех мусоросжигательных заводов, но они должны появиться лишь к 2022 году.

Москва попала в безвыходное положение, когда в Подмосковье возить мусор на полигоны практически невозможно, поскольку они исчерпали свои мощности. Вывозить мусор в другой регион — один из немногих вариантов по решению проблемы столичных отходов. Алексей Макрушин Руководитель ассоциации организаций и специалистов в сфере ЖКХ «Развитие»

Президент межрегиональной промышленной корпорации «Экорециклинг» Игорь Терюшков называет сложившуюся ситуацию в сфере обращения с отходами в столичном регионе катастрофической. «Проект экотехнопарка нельзя назвать конечным этапом утилизации коммунальных отходов, но в современных реалиях он может стать спасением для Москвы и Подмосковья», — отмечает господин Терюшков.

Согласно проекту, полигон на станции Шиес будет располагаться на расстоянии 20 км до ближайшей жилой застройки (поселок Мадмас) и 35 км от поселка Урдома.

По мнению Алексея Макрушина, жители Архангельской области не почувствуют никаких проблем, связанных с отходами: «Захораниваться будет не гора мусора, а аккуратные, герметичные кубы».

В правительстве Москвы заверяют, что технология такого хранения позволяет обеспечить экологическую безопасность брикетов более чем на 30 лет, «что подтверждено теоретическими исследованиями немецких университетов и практическими апробациями за рубежом в разных климатических зонах с температурными колебаниями и переходами через ноль, с разными типами хранения: от временного под открытым небом до захоронения под землей».

Отраслевые эксперты ставят экологическую безопасность проекта под сомнение. «Если в брикетах останутся органические отходы, то счет пойдет не на 30 лет, а лишь на несколько месяцев, — говорит один из собеседников “Ъ”.— Все зависит от погодных условий, мощности защитной пленки, но внутри все равно будет образовываться биогаз, который может привести к взрыву или возгоранию». «В Архангельской области образуется огромная свалка, — говорит советник гендиректора “Стандарт Рециклинг Групп” Игорь Фрайнт.— Эти отходы все равно 4−5-го классов опасности. При захоронении в землю это мина замедленного действия: все будет гнить, и образуется фильтрат». Он считает, что этот вариант обращения с отходами также приведет к нарушению экологической обстановки в Люберцах: «Туда планируется свозить огромное количество мусора, который просто не будут успевать сортировать, и уже на начальном этапе начнется гниение».

«Одна площадка не выдержит такого объема отходов, — отмечает один из собеседников “Ъ” в отрасли.— Тонна непрессованного мусора — 8 кубометров, соответственно, 500 тыс. тонн — 4 млн кубометров. На площадке появится гора высотой 40 м».

Источник: Коммерсантъ

Скорее всего, будут построены еще несколько аналогичных площадок вблизи Москвы, а в Люберцы будут свозиться отходы одного из административных округов столицы, предполагает он.

Игорь Фрайнт также отмечает, что вывоз мусора в отдаленный регион приведет к кратному повышению тарифа для москвичей. Напомним, с 1 января 2019 года в платежках жильцов впервые появится отдельный пункт расходов на сбор и вывоз отходов, которые составляют порядка 50% платежей за управление отходами. Таким образом, предложенная федеральным законом схема снижения таких платежей при условии, что ТСЖ сортирует отходы, для жителей Москвы станет малореализуемой, считает эксперт. По данным «Ъ», столичное правительство намерено дотировать повышение тарифа, чтобы смягчить нагрузку на москвичей.