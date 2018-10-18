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15:06 (мск), источник: Индикатор

Раскрыт секрет полета семян одуванчика

Физики изучили аэродинамику полета семян одуванчика и обратили внимание на то, что они создают воздушный вихрь особой формы. Именно это обстоятельство позволяет одуванчику настолько успешно распространяться с помощью ветра и решает многолетнюю загадку того, как они могут так долго находиться в воздухе. Результаты опубликованы в журнале Nature.

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Источник: blickpixel/СС0

Летать семенам одуванчика помогает паппус — совокупность волосков, прикрепленных к околоплоднику растения. Он позволяет семенам долго оставаться в воздухе даже при небольшом ветре. Физики давно интересовались деталями этого полета, но не могли до конца разобраться в нем.

Воздушные вихри, помогающие семенам одуванчика оставаться на лету | Источник: C.Cummins et.al

«Это странная структура, — говорит соавтор новой работы Наоми Накаяма из Эдинбургского университета (Великобритания). — Никто не знал, как на самом деле это может летать». В новой работе Накаяма и ее коллеги снимали на высокоскоростную камеру полет семян одуванчика и моделировали этот процесс.

Оказалось, что паппус вполне заслуживает свое русское наименование — парашютик. Эксперименты показали, что волоски действительно действуют наподобие парашюта и создают подъемную силу, которая противодействует гравитации. Более того, воздух также обтекает паппус и затягивается в область строго над ним, формируя в результате вращающийся пузырь, который авторы называют отдельным вихревым кольцом.

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Именно вихревое кольцо оказалось наиболее странной особенностью полета одуванчика. Обычно подобные образования либо остаются вплотную к телу, либо отрываются от него и исчезают. В случае одуванчика вихрь отделен от паппуса, но все время находится над ним, чего не ожидали специалисты по механике газов и жидкостей. Разгадка заключается в том, что паппус может частично пропускать воздух сквозь себя, так как это не сплошное препятствие. В результате формируется разность давлений — высокое под волосками и низкое над ними, — которая как поддерживает стабильность вихря, так и участвует в создании подъемной силы. В результате полет семян одуванчика в четыре раза более эффективен, чем был бы при наличии более похожего на настоящий парашют образования.

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