Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался керченский стрелок: одногруппники прояснили картину
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
В носу вьетнамца поселился паразит
Порошенко обратился к потерявшим близких при нападении в Керчи
Супругов в Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
«Керченский стрелок» записал видеообращение для СМИ
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
Галкин раскритиковал ток-шоу, «греющие руки» на трагедии в Керчи
Алексей Гуськов с женой представили новый фильм
Обнаженная женщина снимала шкаф на продажу - подробности
СМИ: Отец керченского убийцы об отношениях с сыном
Порошенко отреагировал на трагедию в колледже Крыма
Военные США уверены в скорой масштабной войне
Брала сына с собой: мать керченского стрелка была в секте - СМИ
Боня рекламирует джинсы, обнажив грудь
Наступила гробовая тишина – и это страшно: как живут в недостроях
Супругам станет проще передавать наследство детям
Фоторепортажи
12В итальянском Триесте прошла ежегодня регата «Барколана»
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
15:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Автор «Игры престолов» раскрыл главную идею сериала

Американский писатель Джордж Мартин, создатель саги «Песнь льда и пламени», по мотивам которой снят сериал «Игра престолов», раскрыл главную идею книг и экранизации. Его слова передает The New York Times.

Наверх
Источник: Reuters

Литератор подтвердил догадки о том, что прообразом наступающей на мир Вестероса зимы является глобальное потепление на Земле. По словам Мартина, главная проблема в «Игре престолов» заключается в том, что персонажи преследуют личные цели, не обращая внимания на надвигающуюся катастрофу.

Новость
Актриса из «Игры престолов» обозревает сосиски, и у нее это неплохо получается

«Жители Вестероса участвуют в своих частных распрях, сражаясь за власть, статус и богатство. И они настолько погружены в это, что игнорируют угрозу, — “зима близко” — которая может уничтожить их всех и весь мир. И это всеобъемлющая аналогия с тем, как мне кажется, что происходит с нашей планетой, на которой мы участвуем в собственных распрях. Мы спорим о важных вещах — международной политике, внутренней политике, гражданских правах и обязанностях, социальной справедливости. Все эти вещи важны. Но пока мы разрываемся между ними и тратим силы, угроза климатических изменений никуда не уходит», — объяснил Мартин.

Писатель подчеркнул, что ни одна важная проблема, которой сегодня занято общество, не будет иметь никакого значения, если мы все умрем, а наши города окажутся на дне океана.

В августе Мартин объяснил, зачем нужно убивать главных героев в произведениях. Литератор подчеркнул, что его на эту идею натолкнул автор «Властелина колец» Джон Рональд Руэл Толкин.

 Стрельба в Крыму: что случилось
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации
Российский футбольный клуб отстранен от участия в еврокубках
Авиапассажиры рассказали, зачем они хлопают в ладоши при посадке
UFC отстранил напавшего на Макгрегора российского бойца
В зоне опасности: почему студенты беззащитны перед убийцами
Мастер из России делает монеты с секретом (фото, видео)
Спорт
Будет ли домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева Изменят ли меру пресечения, чью сторону займет суд и другие важные вопросы
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Повышенная проходимость и брутальный стиль: тест новой Лады Встречайте: Lada XRAY Cross. На то, чтобы увеличить клиренс и изготовить обвес для Lada XRAY, вазовцам понадобилось почти 3 года. Почему, чёрт возьми, так долго?!
Кино
Победительница «Битвы экстрасенсов» продает свой приз Статуэтку Натальи Бантеевой «Синяя рука» получит тот, кто переведет больше всех денег на благотворительность
Недвижимость
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Дети
Ирина Пегова показала 12-летнюю красавицу-дочку Пользователи сети заметили удивительное сходство Тани с ее отцом, актером Дмитрием Орловым
Леди
8 главных трендов в украшениях Когда неохота вставать с утра с кровати, а уж тем более продумывать сногсшибательный наряд – на помощь приходят украшения
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь