Автор «Игры престолов» раскрыл главную идею сериала

«Жители Вестероса участвуют в своих частных распрях, сражаясь за власть, статус и богатство. И они настолько погружены в это, что игнорируют угрозу, — “зима близко” — которая может уничтожить их всех и весь мир. И это всеобъемлющая аналогия с тем, как мне кажется, что происходит с нашей планетой, на которой мы участвуем в собственных распрях. Мы спорим о важных вещах — международной политике, внутренней политике, гражданских правах и обязанностях, социальной справедливости. Все эти вещи важны. Но пока мы разрываемся между ними и тратим силы, угроза климатических изменений никуда не уходит», — объяснил Мартин.