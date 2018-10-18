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16:23 (мск), источник: Индикатор

Крупнейший доиндустриальный город погубило водоснабжение

Ученые провели комплексный анализ причин упадка гигантского храмового комплекса Ангкор-Ват — крупнейшего поселения доиндустриальной эпохи. При помощи компьютерного моделирования авторы приходят к выводу, что существовавшая там развитая система водоснабжения вышла из строя после потопа, который последовал за длительной засухой в XIV веке. Результаты работы изложены в журнале Science Advances.

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Источник: sharonang/CC0

Расположенный в Камбодже Ангкор-Ват — крупнейшее доиндустриальное поселение, в нем одновременно жило до полумиллиона людей на площади свыше тысячи квадратных километров. В комплексе существовала сложная система водоснабжения в виде системы каналов, рвов, насыпей и резервуаров. Ангкор-Ват был построен в тропических джунглях в XII веке, но пришел в упадок к XV веку+. О причинах краха ученые спорят до сих пор. Среди версий есть как внутренние проблемы комплекса, так и внешние воздействия со стороны недоброжелательных соседей.

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В новой работе ученые приходят к выводу, что именно водоснабжение, изначально помогавшее такому количеству людей жить на такой территории, в конечном итоге не справилось с нагрузкой и вышло из строя. Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые смоделировали, как система водоотведения реагирует на смену длительных периодов проливных дождей и засух. Оказалось, что при превышении критического объема потока воды выкопанные в земле рвы начинали разрушаться и становиться шире. В результате этого вода расходовалась неравномерно, одни каналы переполнялись, а другим, наоборот, воды не хватало.

Вслед за ливнями в каналах копились песчаные наносы, что ухудшало ситуацию, уменьшая вместимость системы, после чего она неминуемо полностью пришла в негодность. В результате жители Ангкор-Вата не только лишились питьевой воды, но и не смогли выращивать рис на окружающих полях, поскольку система ирригации входила в систему водоснабжения. Дополнительной причиной краха города могло быть то, что жители перестали верить в сверхъестественные способности правителя Ангкор-Вата, на чем зиждилась его власть. Настоящий король, по мнению жителей, не мог допустить подобного катаклизма.

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