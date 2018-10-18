Крупнейший доиндустриальный город погубило водоснабжение

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Расположенный в Камбодже Ангкор-Ват — крупнейшее доиндустриальное поселение, в нем одновременно жило до полумиллиона людей на площади свыше тысячи квадратных километров. В комплексе существовала сложная система водоснабжения в виде системы каналов, рвов, насыпей и резервуаров. Ангкор-Ват был построен в тропических джунглях в XII веке, но пришел в упадок к XV веку+. О причинах краха ученые спорят до сих пор. Среди версий есть как внутренние проблемы комплекса, так и внешние воздействия со стороны недоброжелательных соседей.

В новой работе ученые приходят к выводу, что именно водоснабжение, изначально помогавшее такому количеству людей жить на такой территории, в конечном итоге не справилось с нагрузкой и вышло из строя. Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые смоделировали, как система водоотведения реагирует на смену длительных периодов проливных дождей и засух. Оказалось, что при превышении критического объема потока воды выкопанные в земле рвы начинали разрушаться и становиться шире. В результате этого вода расходовалась неравномерно, одни каналы переполнялись, а другим, наоборот, воды не хватало.