Крупнейший доиндустриальный город погубило водоснабжение
Ученые провели комплексный анализ причин упадка гигантского храмового комплекса
Ученые провели комплексный анализ причин упадка гигантского храмового комплекса
Расположенный в Камбодже
В новой работе ученые приходят к выводу, что именно водоснабжение, изначально помогавшее такому количеству людей жить на такой территории, в конечном итоге не справилось с нагрузкой и вышло из строя. Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые смоделировали, как система водоотведения реагирует на смену длительных периодов проливных дождей и засух. Оказалось, что при превышении критического объема потока воды выкопанные в земле рвы начинали разрушаться и становиться шире. В результате этого вода расходовалась неравномерно, одни каналы переполнялись, а другим, наоборот, воды не хватало.
Вслед за ливнями в каналах копились песчаные наносы, что ухудшало ситуацию, уменьшая вместимость системы, после чего она неминуемо полностью пришла в негодность. В результате жители