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17:42 (мск), источник: ТАСС

Умер солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Основатель группы «Нэнси» Анатолий Бондаренко сообщил о смерти своего сына и солиста коллектива Сергея. Об этом он написал в четверг в Facebook.

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«Сегодня в 4:04 умер Сережа», — написал он. Других подробностей трагедии Анатолий Бондаренко не сообщил.

Сергею Бондаренко был 31 год.

Российская и украинская музыкальная поп-рок группа «Нэнси» была создана в 1992 году автором-исполнителем Анатолием Бондаренко в Донецкой области. Самой популярной песней группы считается «Дым сигарет с ментолом». Сергей Бондаренко вошел в состав группы в 2000-х годах, став новым фронтменом коллектива. В декабре 2018 года группа «Нэнси» планировала дать концерт в Киеве.

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