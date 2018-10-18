Умер солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко

«Сегодня в 4:04 умер Сережа», — написал он. Других подробностей трагедии Анатолий Бондаренко не сообщил.

Российская и украинская музыкальная поп-рок группа «Нэнси» была создана в 1992 году автором-исполнителем Анатолием Бондаренко в Донецкой области. Самой популярной песней группы считается «Дым сигарет с ментолом». Сергей Бондаренко вошел в состав группы в 2000-х годах, став новым фронтменом коллектива. В декабре 2018 года группа «Нэнси» планировала дать концерт в Киеве.