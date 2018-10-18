Умер солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко
КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Основатель группы «Нэнси» Анатолий Бондаренко сообщил о смерти своего сына и солиста коллектива Сергея. Об этом он написал в четверг в Facebook.
КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Основатель группы «Нэнси» Анатолий Бондаренко сообщил о смерти своего сына и солиста коллектива Сергея. Об этом он написал в четверг в Facebook.
«Сегодня в 4:04 умер Сережа», — написал он. Других подробностей трагедии Анатолий Бондаренко не сообщил.
Сергею Бондаренко был 31 год.
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