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19:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Модернизированная Конвенция Совета Европы защитит персональные данные россиян

Россия в Страсбурге подписала протокол о внесении изменений в Конвенцию Совета Европы о защите персональных данных. Цель новаций — повышение уровня защиты персональных данных на международном уровне.

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Источник: Reuters

Конвенция на сегодняшний день является единственным масштабным международным документом в сфере защиты персональных данных, носящим юридически обязывающий характер, указывается в сообщении на официальном сайте Роскомнадзора.

Модернизация Конвенции призвана зафиксировать современный уровень развития информационных и иных технологий в странах-участниках, позволяет дать ответ на актуальные вызовы и угрозы, обусловленные постоянно расширяющимися возможностями обработки и трансграничной передачи данных личного характера.

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Российская Федерация берет на себя обязательства по гармонизации национального законодательства в сфере персональных данных с учетом положений обновленной Конвенции, которую предстоит ратифицировать, а ратификационную грамоту передать на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

Новшества, закрепленные протоколом, условно можно разделить на три группы. Первая — это требования к принципам пропорциональности, минимизации и законности сбора, обработки и хранения персональных данных. Эти принципы уже содержатся в статье 5 Федерального закона «О персональных данных».

Вторая — введение новой категории чувствительных данных — генетических данных. Роспотребнадзором разработан законопроект по включению генетических данных в понятие «Специальные категории персональных данных».

Третья — определение новых прав, предоставляемых гражданам, для управления своими персональными данными при их обработке на основе математических алгоритмов, искусственного интеллекта и так далее. Также вводится обязанность операторов персональных данных уведомлять уполномоченный надзорный орган об утечках, устанавливается четкий режим трансграничных потоков данных. Вопросы применения новшеств третьей группы активно обсуждаются сейчас на различных площадках с участием органов власти и операторского сообщества.

Для граждан Российской Федерации применение норм Протокола связано с расширением прав на получение информации о несанкционированном доступе третьих лиц к их персональным данным.

Люди имеют право не просто заявить о своем несогласии, но и независимо от гражданства и места жительства получать квалифицированную защиту от надзорного органа.

Что касается компаний, то протокол важен, прежде всего, для тех, которые взаимодействуют с европейскими партнерами или осуществляют деятельность на территории Евросоюза. Вступивший в силу в мае этого года европейский регламент GDPR рассматривает правовой режим обработки персональных данных в странах, присоединившихся к Конвенции (а значит и России), как адекватный. Это значит, что европейские регуляторы в рамках GDPR не будут применять к российским компаниям, работающим на рынках ЕС, дополнительные меры защиты персональных данных своих граждан.

Обновленная Конвенция сохраняет суверенность подходов, связанных с защитой прав субъектов персональных данных. Принятие мер защиты на территории Российской Федерации рассматривается в рамках национального законодательного поля и является исключительной компетенцией российского уполномоченного органа (Роскомнадзора).

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