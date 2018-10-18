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18:01 (мск), источник: Mail Новости

Где находится единственный в мире отель для полных людей

Настоящий рай для тех, кого смущают обычные курорты.

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Наслаждаться отдыхом, чувствуя себя комфортно в любой ситуации, люди с лишним весом теперь могут в своем собственном укромном местечке. Первый и пока единственный в мире отель для туристов plus-size The Resort открылся в 2015 году на острове Элеутра на Багамах, в самом центре Карибского бассейна.

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Отель для «больших» гостей был построен с нуля по заказу. Вся мебель и сантехника тут удобных размеров и способны выдержать даже очень большой вес.

Владелец The Resort Джеймс Кинг рассказал, что идея такого отеля к нему пришла 14 лет назад, когда на отдыхе он стал свидетелем неприятного эпизода: под полным мужчиной развалился шезлонг. Мало того, что это было большое унижение для туриста, так ему еще предъявили штраф в 150 долларов.

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Тогда Кинг и решил создать место, где люди с лишним весом смогут расслабиться и отдохнуть, не стесняясь того, как они выглядят, или не боясь сломать какую-нибудь мебель.

Однако в The Resort тоже есть ограничения. Например, гостя не поселят в отель, если его вес будет меньше 90 килограммов. Кроме того, на отдых не принимают одиночек: приезжать сюда нужно или парами, или компаниями.

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