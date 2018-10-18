Британский офтальмолог нашел у Леонардо да Винчи косоглазие
У него было расходящееся косоглазие, которое ассоциируется с хорошим стереоскопическим зрением.
У него было расходящееся косоглазие, которое ассоциируется с хорошим стереоскопическим зрением.
У Леонардо да Винчи, по всей вероятности, было прерывистое расходящееся косоглазие, говорится в JAMA Ophthalmology. К такому выводу пришел британский офтальмолог, изучив шесть картин, рисунков и скульптур художника. При этом заболевание могло помогать художнику в работе, так как расходящееся косоглазие ассоциируется с хорошим стереоскопическим зрением.
Различают несколько видов этого заболевания, в том числе расходящееся косоглазие (экзотропию), когда роговица направлена к краю глаза. Косоглазие может быть прерывистым, то есть иногда оно проявляется, а иногда человек может выровнять глаза.
Некоторые известные художники, например Рембрандт, Дюрер и Дега, страдали косоглазием. Это видно из их автопортретов, на которых заметно неправильное положение роговицы одного из глаз. Британский офтальмолог Кристофер Тайлер (Christopher Tyler) из Лондонского городского университета предположил, что в этот ряд можно поставить и Леонардо да Винчи. Исследователь изучил шесть работ (две скульптуры, две картины маслом и два рисунка) — возможные автопортреты или портреты художника, и измерил в них угол косоглазия, угол, на который зрачки у мужчин отклонялись от срединной линии.
Исследователь изучил статую Давида и терракотовый бюст под условным названием «Молодой воин» работы Андреа дель Верроккьо.
Два живописных полотна, которые исследовал Тайлер, — «Иоанн Креститель» и «Спаситель мира» — принадлежат кисти самого художника. Хотя, предположительно, они не были автопортретами художника, Да Винчи, вероятно, считал, что картины художника будут в той или иной степени отражать его внешность. В Атлантическом кодексе, сборнике чертежей и рассуждений на разные темы, он писал: «[Душа] направляет руку художника и заставляет его копировать себя, так как душе кажется, что это лучший способ изобразить человека». К тому же внешне Иоанн Креститель очень похож на Давида, изваянного Верроккьо. Поэтому, возможно, что Да Винчи придал святому свои черты. Наконец персонажи, изображенные на автопортрете пожилого Леонардо и Витрувианский человек, внешне похожий на Да Винчи, тоже страдали косоглазием.
По мнению исследователя, анализ выравнивания глаз на портретах и скульптурах говорит о том, что Да Винчи страдал прерывистым расходящимся косоглазием. В расслабленном положении угол косоглазия,
Да Винчи писал по этому поводу в своем «Трактате о живописи»: «Первое, что нужно учитывать, это то, имеют ли предметы нужные контрасты, соответствующие их [трехмерному] положению».
Медики регулярно обсуждают диагнозы знаменитых исторических личностей на Исторической
Екатерина Русакова
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