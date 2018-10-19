Мария Мотузная подтвердила, что попросит политическое убежище в Европе
Жительница Барнаула Мария Мотузная, уехавшая из России
Жительница Барнаула Мария Мотузная, уехавшая из России
Мотузная рассказала, что желание покинуть Россию было у нее давно, но не было планов делать это безвозвратно. Дело об экстремизме, по ее словам, стало одной из причин, по которой она решила уехать из страны.
Она уточнила, что в Киеве находится временно, но не стала рассказывать, куда она поедет потом. До Киева Мотузная добралась на самолете с пересадкой в Минске. По ее словам, сейчас она рассматривает варианты, куда поехать и чем заниматься. Она предполагает, что задержится в украинской столице не дольше чем на
Мотузная также не смогла точно сказать, вернется ли она
Если поправки не примут, то вернуться, по ее словам, она сможет не раньше через полгода, так как это срок давности дел по экстремизму.
Дело против Мотузной завели