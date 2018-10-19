Мария Мотузная подтвердила, что попросит политическое убежище в Европе

Источник: РИА "Новости"

Мотузная рассказала, что желание покинуть Россию было у нее давно, но не было планов делать это безвозвратно. Дело об экстремизме, по ее словам, стало одной из причин, по которой она решила уехать из страны.

Мотузная добавила, что она не считает, что после возвращения дела в прокуратуру «все закончилось». Она пояснила, что есть «основания разного рода» полагать, что дело не закончилось бы для нее успешно. «Всего лишь ожидалось, пока спадет волна резонанса», — считает Мотузная..

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Она уточнила, что в Киеве находится временно, но не стала рассказывать, куда она поедет потом. До Киева Мотузная добралась на самолете с пересадкой в Минске. По ее словам, сейчас она рассматривает варианты, куда поехать и чем заниматься. Она предполагает, что задержится в украинской столице не дольше чем на одну-две недели.

Мотузная также не смогла точно сказать, вернется ли она когда-нибудь в Россию. По ее словам, этот вариант можно будет рассмотреть, если 282-ю статью все-таки частично декриминализуют. В этом случает, считает Мотузная, она скорее всего может вернуться через полгода. .

Если поправки не примут, то вернуться, по ее словам, она сможет не раньше через полгода, так как это срок давности дел по экстремизму.

Кроме того, адвокат Мотузной сообщил ей, что в ближайшее время ее объявят в розыск, так как она не придет на «следственные действия».