После публикации RTVI в Боровске остановили снос старинных домов. Мэр придет в эфир телеканала

Источник: Юрий Белят / RTVI

18 октября журналисты RTVI приехали в Боровск, где поговорили с мэром Михаилом Климовым и краеведами, которые выступают против сносов. Климов, в частности, сказал, что не видит ничего страшного в массовом сносе: «Здания не имеют никакого охранного статуса, то есть они — не объекты культурного наследия. В соответствии с этим мы и действуем».

Днем мэр провел встречу с активистами общественного движения «Архнадзор» и решил приостановить снос старинных домов. Позже Климов позвонил главному редактору RTVI Алексею Пивоварову, и они договорились, что мэр Боровска придет в эфир RTVI 19 октября.

Климов раньше рассказал RTVI, что дома в исторической части города «не имеют никакого охранного статуса». Он также отметил, что власти сохраняют «историческую среду» Боровска там, «где это получается». По планам местных чиновников, в городе должны снести 17 домов, 12 из которых — старинные.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-134162128&id=456239982&hash=3b021d3534de837b&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Решение о сносе приняли в конце 2017 года. Власти обещали, что дома, которые построят на месте снесенных, будут «внешне» им соответствовать.