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15:52 (мск), источник: RTVi

После публикации RTVI в Боровске остановили снос старинных домов. Мэр придет в эфир телеканала

Власти Боровска приостановили снос домов в исторической части города. Об этом сообщил RTVI мэр Боровска Михаил Климов.

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Источник: Юрий Белят / RTVI

18 октября журналисты RTVI приехали в Боровск, где поговорили с мэром Михаилом Климовым и краеведами, которые выступают против сносов. Климов, в частности, сказал, что не видит ничего страшного в массовом сносе: «Здания не имеют никакого охранного статуса, то есть они — не объекты культурного наследия. В соответствии с этим мы и действуем».

Днем мэр провел встречу с активистами общественного движения «Архнадзор» и решил приостановить снос старинных домов. Позже Климов позвонил главному редактору RTVI Алексею Пивоварову, и они договорились, что мэр Боровска придет в эфир RTVI 19 октября.

Климов раньше рассказал RTVI, что дома в исторической части города «не имеют никакого охранного статуса». Он также отметил, что власти сохраняют «историческую среду» Боровска там, «где это получается». По планам местных чиновников, в городе должны снести 17 домов, 12 из которых — старинные.

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Решение о сносе приняли в конце 2017 года. Власти обещали, что дома, которые построят на месте снесенных, будут «внешне» им соответствовать.

Климов уточнял, что снос домов продолжится и в 2019 году, так как в этом году его не смогут закончить из-за нехватки денег в бюджете.

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