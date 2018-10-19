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03:38 (мск), источник: Известия

Стали известны обстоятельства смерти солиста группы «Нэнси»

Солист музыкальной группы «Нэнси» Сергей Бондаренко умер в результате внезапно развившейся болезни. Об этом журналистам рассказал гитарист коллектива Алексей Цыплаков.

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«В больнице умер. Это было внезапно очень», — сказал РБК музыкант.

В пресс-службе группы журналистам сообщили, что его гибель не связана с несчастным случаем, однако отказались раскрыть подробности произошедшего.

О смерти певца 18 октября сообщил его отец, основатель коллектива Анатолий Бондаренко.

«Сегодня в 4:04 умер Сережа», — написал он в Facebook, отказавшись сообщать подробности. Группа «Нэнси» была создана в 1992 году в Донецкой области Украины. Сергей Бондаренко пел в коллективе с 2007 года. Славу группе принесла песня «Дым сигарет с ментолом». Также слушателям известны композиции «Чистый лист», «Светлана» и «Отель». Следующий концерт артисты планировали дать в декабре 2018-го года в Киеве.

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