Стали известны обстоятельства смерти солиста группы «Нэнси»
Солист музыкальной группы «Нэнси» Сергей Бондаренко умер в результате внезапно развившейся болезни. Об этом журналистам рассказал гитарист коллектива Алексей Цыплаков.
Солист музыкальной группы «Нэнси» Сергей Бондаренко умер в результате внезапно развившейся болезни. Об этом журналистам рассказал гитарист коллектива Алексей Цыплаков.
«В больнице умер. Это было внезапно очень», — сказал РБК музыкант.
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О смерти певца 18 октября сообщил его отец, основатель коллектива Анатолий Бондаренко.
«Сегодня в 4:04 умер Сережа», — написал он в Facebook, отказавшись сообщать подробности. Группа «Нэнси» была создана в 1992 году в Донецкой области Украины. Сергей Бондаренко пел в коллективе с 2007 года. Славу группе принесла песня «Дым сигарет с ментолом». Также слушателям известны композиции «Чистый лист», «Светлана» и «Отель». Следующий концерт артисты планировали дать в декабре 2018-го года в Киеве.