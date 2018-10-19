Стали известны обстоятельства смерти солиста группы «Нэнси»

В пресс-службе группы журналистам сообщили, что его гибель не связана с несчастным случаем, однако отказались раскрыть подробности произошедшего.

«Сегодня в 4:04 умер Сережа», — написал он в Facebook, отказавшись сообщать подробности. Группа «Нэнси» была создана в 1992 году в Донецкой области Украины. Сергей Бондаренко пел в коллективе с 2007 года. Славу группе принесла песня «Дым сигарет с ментолом». Также слушателям известны композиции «Чистый лист», «Светлана» и «Отель». Следующий концерт артисты планировали дать в декабре 2018-го года в Киеве.