Учебно-тренировочный самолет Л-39: летно-технические характеристики
Л-39 (Aero L-39 Albatros) — чешский одномоторный двухместный реактивный
Л-39 (Aero L-39 Albatros) — чешский одномоторный двухместный реактивный
Самолет был разработан в Чехословакии (ныне Чехия) производителем Aero Vodochody для замены УТС Aero L-29 Delfin.
Проектные работы по «Альбатросу» (Albatros) начались в 1966 году. Коллектив, руководимый дипломированным инженером Яном Вылчеком, работал в тесном контакте с представителями советских ВВС, которые стали основным заказчиком самолета.
Первый полет Л-39 был проведен в 1968 году. С тех пор было собрано более 2900 единиц из нескольких версий этого типа, включая
В 1972 году был выбран основным
Размеры:
Длина: 12,11 м.
Размах крыла: 9,11 м.
Высота: 4,38 м.
Экипаж: 1−2 человека.
Вес:
Пустого: 2850 кг.
Максимальный взлетный: 4300 кг.
Максимальная скорость: 844,8 км/ч.
Дальность полета: 1500 км с полными топливными баками на концах крыла.
Силовая установка: ЗМКБ Прогресс АИ-25ТЛ.
Мощность: 16,87 кН тяги.
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