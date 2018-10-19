Россия поставила Сирии три дивизиона С-300ПМ-2

РФ поставила Сирии три дивизиона С-300ПМ-2, от классической «трехсотки» они отличаются более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, а также станцией подсвета и наведения (стрельбовым радаром), сообщила в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ.

«В Сирию были поставлены зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300ПМ-2, сообщили “Известиям” несколько источников в Минобороны. В Вооруженные силы РФ эти ЗРС начали поступать в 2010-х годах. В декабре 2015-го первый полк С-300ПМ-2 заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства Центрального промышленного района страны. Позднее эту воинскую часть перевооружили на самую современную отечественную зенитную систему — ЗРС С-400 “Триумф”. Часть освободившейся техники, скорее всего, и была перенаправлена в Сирию», — говорится в публикации.

По словам источников газеты в Минобороны РФ, не имеет под собой оснований информация о том, что иранские зенитчики будут управлять переданными Сирии зенитными системами.

«“Сирийские” С-300ПМ-2 и С-300ПМУ-2, которые были поставлены Ирану, — это разные комплексы. Система ПМ-2 — версия, созданная для Вооруженных сил России. “Иранская” ПМУ-2 — экспортный вариант, отличающийся упрощенной схемой и менее сложными режимами управления по сравнению с российской модификацией. Немаловажно и то, что автоматическая система управления (АСУ) экспортного ПМУ-2 не позволяет ей взаимодействовать с российскими средствами ПВО, которые также были переданы Сирии», — пишет издание.

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Газета также напоминает, что глубокая модернизация знаменитой С-300 до уровня С-300ПМ-2 была проведена в середине 2010-х годов. Обновление классической «трехсотки» было обусловлено усложнением боевых задач, которые встали перед войсками ПВО. В ходе работ производитель «Алмаз-Антей» брал старые С-300 и менял часть оборудования систем — радиолокационную станцию обнаружения (РЛС), станцию подсвета и наведения (стрельбовой радар) и мобильный командный пункт (КП).

Пусковые установки (ПУ) системы дорабатывались уже в войсках. Они получили возможность при необходимости использовать более современные, мощные и дальнобойные боеприпасы, чем классическая «трехсотка». Таким образом в ВС РФ перевооружили несколько полков ПВО.

Получившиеся после модернизации С-300ПМ-2 могут бороться не только с самолетами пятого поколения, баллистическими ракетами малой дальности, но и с тактическими баллистическими ракетами средней дальности. Новое оборудование обеспечивает уверенное поражение воздушных целей на дальностях до 250 км, отмечается в статье.