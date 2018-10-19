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10:42 (мск), источник: Известия

Прихожане мечети в Турции 37 лет молились не в ту сторону

Прихожане мечети в турецкой провинции Ялова 37 лет молились не в сторону Мекки, как того требуют исламские предписания.

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Источник: Reuters

Как оказалось, мечеть была повернута к священному городу под неправильным углом, пишет газета Daily Sabah.

По данным издания, при строительстве в 1981 году была допущена ошибка, из-за которой направление к Мекке было смещено на 33 градуса.

Имам мечети Иса Кайя нашел выход из положения и выложил на полу молельного помещения указатели верного направления для молитвы.

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В мечеть уже прибыли представители религиозной власти, чтобы осмотреть нарушение, а всех прихожан оповестили о допущенной ранее ошибке. Имам более высокого ранга напомнил им, что согласно исламу, совершение молитвы не в сторону Мекки не считается грехом, если верующий не знал о верном направлении.

По его словам, все произнесенные в мечети за 37 лет молитвы остаются равноценными тем, которые читаются в направлении священного города.

Интерьер мечети намерены позднее полностью перестроить.

28 сентября сообщалось, что представители мусульманской общины обратились к министру обороны Сергею Шойгу и патриарху Кириллу с просьбой построить мечеть рядом с главным храмом Вооруженных сил.

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