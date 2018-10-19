Основатель «Агаты Кристи» рассказал, почему группа распалась

Нет никакого недоразумения или досады, потому что «Агаты Кристи» не стало в результате нашего решения. Сейчас известно, что есть некий конфликт — это сиюминутные истории, в них нет глубокого содержания. Мы сами распустили группу, потому что это было логическое завершение нашего взросления.

Вадим Самойлов Основатель группы "Агата Кристи"