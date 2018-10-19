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10:35 (мск), источник: РИА Новости

Основатель «Агаты Кристи» рассказал, почему группа распалась

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Основатель музыкального коллектива «Агата Кристи» Вадим Самойлов назвал в интервью «Пятому канал» причину распада группы.

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Источник: РИА Новости

По словам Самойлова, «Агата Кристи» прекратила существование из-за разных взглядов на жизнь в результате взросления.

Нет никакого недоразумения или досады, потому что «Агаты Кристи» не стало в результате нашего решения. Сейчас известно, что есть некий конфликт — это сиюминутные истории, в них нет глубокого содержания. Мы сами распустили группу, потому что это было логическое завершение нашего взросления.
Вадим Самойлов
Основатель группы "Агата Кристи"

Он также отметил, что они с братом легко искали творческие компромиссы — даже после смерти клавишника Александра Козлова в 2003 году они смогли договориться и восстановить группу.

«Агата Кристи» была создана в Свердловске в 1985 году. Авторами всех песен были братья Глеб и Вадим Самойловы и Александр Козлов. Наибольшую популярность группе принесли песни «Как на войне», «Опиум для никого» и «Легион». В 2009 году коллектив проехался с прощальным туром, а последний концерт состоялся в 2010 году на фестивале «Нашествие».

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