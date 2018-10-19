Основатель «Агаты Кристи» рассказал, почему группа распалась
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Основатель музыкального коллектива «Агата Кристи» Вадим Самойлов назвал в интервью «Пятому канал» причину распада группы.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Основатель музыкального коллектива «Агата Кристи» Вадим Самойлов назвал в интервью «Пятому канал» причину распада группы.
По словам Самойлова, «Агата Кристи» прекратила существование
Нет никакого недоразумения или досады, потому что «Агаты Кристи» не стало в результате нашего решения. Сейчас известно, что есть некий конфликт — это сиюминутные истории, в них нет глубокого содержания. Мы сами распустили группу, потому что это было логическое завершение нашего взросления.
Он также отметил, что они с братом легко искали творческие компромиссы — даже после смерти клавишника Александра Козлова в 2003 году они смогли договориться и восстановить группу.
«Агата Кристи» была создана в Свердловске в 1985 году. Авторами всех песен были братья Глеб и Вадим Самойловы и Александр Козлов. Наибольшую популярность группе принесли песни «Как на войне», «Опиум для никого» и «Легион». В 2009 году коллектив проехался с прощальным туром, а последний концерт состоялся в 2010 году на фестивале «Нашествие».