На Аляске заметили последствия климатической катастрофы
Ученые зарегистрировали повторное появление региона аномально теплой воды в
Ученые зарегистрировали повторное появление региона аномально теплой воды в
По мнению исследователей, он может привести к появлению экстремальных погодных условий на Аляске и в других регионах США. Об этом сообщает издание Science Alert.
Впервые Блоб был зарегистрирован в 2013 году. Аномальная зона продолжала расширяться в 2014—2015 годах, что специалисты связывали с продолжительными засухами в Калифорнии и рекордно высокой температурой воздуха в Сиэтле в 2015 году. Блоб поддерживает высокое давление над Западным побережьем США, а также способствует штормовым и холодным погодным условиям над Восточным Побережьем и югом США.
Блоб продолжит свое существование по крайней мере до конца октября, после чего он начнет ослабевать. Однако наступление осенней погоды замедлилось на четыре недели для южной и
Ранее, в сентябре, сообщалось, что международная группа ученых обнаружила признаки нестабильности ледникового комплекса Вавилова, расположенного на Северной Земле. В последние годы подвижность ледяной шапки резко возросла и в 2015 году достигла 25 метров в день, хотя в середине прошлого века она не превышала нескольких сантиметров в день.