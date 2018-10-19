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11:38 (мск), источник: Lenta.Ru

На Аляске заметили последствия климатической катастрофы

Ученые зарегистрировали повторное появление региона аномально теплой воды в северо-восточной части Тихого океана, названный Блобом (англ. The Blob), причиной которого является глобальное потепление.

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Источник: Reuters

По мнению исследователей, он может привести к появлению экстремальных погодных условий на Аляске и в других регионах США. Об этом сообщает издание Science Alert.

Впервые Блоб был зарегистрирован в 2013 году. Аномальная зона продолжала расширяться в 2014—2015 годах, что специалисты связывали с продолжительными засухами в Калифорнии и рекордно высокой температурой воздуха в Сиэтле в 2015 году. Блоб поддерживает высокое давление над Западным побережьем США, а также способствует штормовым и холодным погодным условиям над Восточным Побережьем и югом США.

По словам ученых, причиной появления аномально теплой зоны в океане является необычно высокая для осенних месяцев температура воздуха над Аляской.
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Блоб продолжит свое существование по крайней мере до конца октября, после чего он начнет ослабевать. Однако наступление осенней погоды замедлилось на четыре недели для южной и юго-восточной части Аляски, где в это время года обычно идут дожди. В Анкоридже до сих пор не наблюдались заморозки, хотя в прошлом самые поздние минусовые температуры фиксировались на 10−14 дней раньше.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что международная группа ученых обнаружила признаки нестабильности ледникового комплекса Вавилова, расположенного на Северной Земле. В последние годы подвижность ледяной шапки резко возросла и в 2015 году достигла 25 метров в день, хотя в середине прошлого века она не превышала нескольких сантиметров в день.

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