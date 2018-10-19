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11:32 (мск), источник: Mail Новости

Ученые выяснили, что каракатицы «носят» мысли на коже (видео)

Новая видеосистема показывает, как мозг животного контролирует рисунок на его коже в зависимости от окружающей среды.

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Каракатицы умеют отлично маскироваться, меняя свой цвет и сливаясь с окружающей средой. Это происходит благодаря сокращению мышц вокруг хроматофоров — пигментосодержащих и светоотражающих клеток на коже.

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Нейробиологи в Институте Макса Планка по исследованию мозга во Франкфурте создали систему из 20 видеокамер для съемок каракатицы с частотой 60 кадров в секунду. Плавая вокруг тела каракатицы, видеосистема фиксировала, как головоногое меняет свой цвет, проплывая мимо различных фонов в специальных емкостях.

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Запись длилась несколько недель. Команда разработала методы видеообработки, чтобы идентифицировать десятки тысяч отдельных хроматофоров. Они фиксировали моменты, когда разные хроматофоры действовали синхронно, чтобы изменить цвет и рисунок на коже животного.

Предыдущие исследования показали, что каждый хроматофор контролируется несколькими двигательными нейронами, которые передают сигнал от мозга к мышцам, и что каждый нейрон контролирует несколько хроматофоров. Они, в свою очередь, объединяются в более крупные системы, которые создают узоры по всему телу каракатицы.

Новое исследование показывает, как животное связывает хроматофоры друг с другом, чтобы имитировать окружение. Выводы помогут исследователям проследить обратную связь от рисунков на коже к нейронам мозга и понять, как именно мозг моллюска обрабатывает сигналы от глаз и «придумывает» причудливый камуфляж.

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