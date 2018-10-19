В старинном Боровске сносят исторические особняки

В городе Боровск Калужской области разгорелся скандал, связанный со сносом 17 исторических домов. Власти решили демонтировать особняки XIX века, в том числе ранее отреставрированные, а затем выстроить их заново «из современных материалов». В местной мэрии пояснили, что на научную реставрацию особняков в бюджете нет средств. Во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры происходящее назвали вандализмом. В Минкульте сообщили, что Боровску присвоят охранный статус исторического поселения, но это произойдет лишь в 2019 году.

Старинные особняки в Боровске, который в XIV—XV вв. еках был одним из центров Серпуховско-Боровского княжества, а в 2000 году был внесен в список исторических городов России, власти решили сносить по программе переселения ветхого жилья.

В список угодили 17 домов XIX—XX вв. еков в центре города, в том числе выявленный объект культурного наследия, дом с чайной купца Писарева и еще один двухэтажный купеческий особняк, ранее отреставрированный на средства волонтеров.

Дом с чайной купца Писарева в Боровске

В местной администрации пояснили, что для «сохранения исторического наследия» на месте сноса они выстроят новые похожие дома. «Мы сохранили чертежи фасадов зданий, по ним потом застройщик будет восстанавливать облик домов. Но они будут из современных материалов, с современными коммуникациями», — пояснил глава администрации Боровска Михаил Климов, добавив, что научная реставрация лишь одного такого особняка обойдется в годовой бюджет города.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-134162128&id=456239982&hash=3b021d3534de837b&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гендиректор объединенного музея-заповедника в Калуге Виталий Бессонов говорит, что в Боровске были поправлены правила землепользования и застройки, которые обязывают застройщиков сохранять «фасадные решения» исторических зданий.

Но это новодел. Хотя и декларируют строители, что могут воссоздать все полностью, это преувеличение — даже размер современного кирпича отличается от XIX века. Воссоздать фасад могут только реставраторы. Виталий Бессонов ​​ гендиректор объединенного музея-заповедника в Калуге

Во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) происходящее назвали вандализмом, пояснив, что «древний русский город будет стерт с лица земли». «Цинизм заключается в том, что городские власти получают немалые деньги из бюджета на снос домов, а не на их ремонт и техническую модернизацию», — сообщил зампред центрального совета ВООПиК Евгений Соседов. По его оценке, восстановить исторические особняки можно было «относительно с небольшими затратами».

Купеческий особняк на улице Володарского в Боровске

Примечательно, что до 2010 года у Боровска был статус исторического поселения федерального значения, который накладывает жесткие ограничения на снос зданий в его границах. Однако затем город был лишен охранного статуса, и с тех пор, по наблюдениям волонтеров, в Боровске были демонтированы или сожжены десятки особняков. Так, по данным сайта градозащитников borovsk-1358.ru, в 2013 году был снесен купеческий особняк на улице Володарского, несмотря на письмо из минкульта Калужской области с пометкой о недопустимости разрушения подобных зданий. Кроме того, в 2017 году под ковш экскаватора пошел выявленный объект культурного наследия XVIII—XIX вв. еков на центральной улице Ленина. Наконец, градозащитники возмущены многочисленными стройками близ главного местного памятника — основанного в 1444 году Свято-Пафнутьев Боровского монастыря.

Отметим, что подобные сносы нередки и в областном центре — Калуге. Так, накануне был демонтирован деревянный особняк, построенный в 1910 году известным калужским архитектором Александром Яковлевым. Этот объект долгое время был памятником архитектуры, однако в 2008 году был лишен властями этого статуса.

Активисты из проекта «Том Сойер Фест» отреставрировали дом за свои средства и попросили чиновников вернуть охранный статус особняку, однако в октябре 2018 года он все равно был снесен. Правда, глава Калуги Дмитрий Разумовский принес градозащитникам свои извинения, пояснив, что так и не смог добиться от владельцев особняка вразумительных объяснений о сносе. «Важно создать механизм, который не позволит вот так поступать с городом», — сообщил господин Разумовский на своей странице в Facebook.

Что касается Боровска, то Евгений Соседов из ВООПиК признает, что намеченные под снос 17 особняков «не являются памятниками архитектуры, и к ним не предъявляются реставрационные нормы». В связи с этим эксперт просит доверить восстановление домов «волонтерам, заинтересованным в сохранении исторического облика старинного города России».

В Минкульте РФ сообщили, что Боровск может получить охранный статус исторического поселения федерального значения к декабрю 2019 года.

К этому сроку, как пояснили ТАСС в ведомстве, закончится «разработка документации» о границах охранной территории, предмете охраны и градостроительных регламентах. Господин Соседов сетует, что Минкульту «ничего не мешает вернуть охранный статус Боровску и сотням других древних городов хоть завтра, но там будут ждать их полного уничтожения». «И потом придут к выводу, что город уничтожен и включать его в список не надо», — добавил эксперт. Отметим, что 18 октября градозащитникам все же удалось договориться с администрацией Боровска о приостановке сноса особняков.

В субботу, 20 октября, волонтеры собираются провести субботник в Боровске. Информация о мероприятии «Операция “Консервация”» размещена в группе в соцсетях «Архитектурные излишества». «Сейчас здания в Боровске нужно банально подготовить к зиме, законсервировать, — сообщают организаторы субботника.— Если из Москвы приедет много волонтеров, мы сможем законсервировать сразу несколько домов». «Сейчас важно не только спасти оставшиеся дома, объяснить горожанам значение рядовых памятников, но и личным примером показать, как наполнить новым смыслом эти здания, — отмечается в сообщении.— Мы обязательно привезем в Боровск социологов, специалистов по туризму, какие-то из домов возьмет “Том Сойер Фест”, какие-то — фонд “Внимание” и другие институции. Боровск должен стать федеральным полигоном по сохранению наследия».