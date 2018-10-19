Как выглядит паук, притворяющийся засохшим листом
Чтобы его увидеть, нужно оказаться в лесах Индии или Китая.
Чтобы его увидеть, нужно оказаться в лесах Индии или Китая.
Маскироваться, сливаясь с листьями, умеют многие насекомые. Но среди пауков такой камуфляж считается редкостью.
Самыми известными «притворщиками» являются пауки рода Poltys, которые выдают себя за наполовину засохший лист. Брюхо этих животных выглядит как мертвый скрученный листик коричневого цвета, а вот спинка остается зеленой.
В ХІХ и ХХ веках были найдены различные виды этого паука. Они обитают в Индии,
Poltys притворяется сухим листиком весь день, застыв на ветке. С наступлением сумерек паук «оживает» и начинает плести паутину.
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