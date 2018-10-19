Ученые выяснили, как часто надо принимать душ

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Первым аргументом исследователей стало неблагоприятное воздействие мыла на кожу человека. Мы хорошо знаем, что мыло смывает всю грязь, однако в то же время оно лишает кожу защитной жировой пленки из-за чего она становится сухой, начинает шелушиться и зудеть.

Помимо этого ученые говорят о пагубном влиянии горячей воды. Чем ее температура выше, тем больше кожа человека теряет естественную влагу, что тоже является нездоровым показателем.

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Кроме того, ежедневные походы в душ смывают благоприятные бактерии, которые позволяют поддерживать иммунную систему человека. Если ты не знал, наше тело само формирует микрофлору, в которой нуждается. Таким образом, принимая душ ежедневно, мы препятствуем функционированию естественной защитной системы организма.

Ссылаясь на этот факт, Американская академия дерматологии советует детям от 6 до 11 лет принимать ванну только раз или два в неделю, чтобы их иммунитет был сильным и здоровым.