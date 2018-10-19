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13:45 (мск), источник: Playboy

Ученые выяснили, как часто надо принимать душ

Исторически сложилось, что одним из самых главных удовольствий и способов снятия стресса для нас является горячий душ. Мы не только принимаем его после долгого трудового дня, но и рады провести под ним время с любимым человеком. Но, несмотря на то, что здравый смысл говорит нам ходить в душ каждый день, ученые склоняются к совершенно другому мнению. И это не может не настораживать.

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Источник: Laura Marques/CC0

Первым аргументом исследователей стало неблагоприятное воздействие мыла на кожу человека. Мы хорошо знаем, что мыло смывает всю грязь, однако в то же время оно лишает кожу защитной жировой пленки из-за чего она становится сухой, начинает шелушиться и зудеть.

Помимо этого ученые говорят о пагубном влиянии горячей воды. Чем ее температура выше, тем больше кожа человека теряет естественную влагу, что тоже является нездоровым показателем.

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Кроме того, ежедневные походы в душ смывают благоприятные бактерии, которые позволяют поддерживать иммунную систему человека. Если ты не знал, наше тело само формирует микрофлору, в которой нуждается. Таким образом, принимая душ ежедневно, мы препятствуем функционированию естественной защитной системы организма.

Ссылаясь на этот факт, Американская академия дерматологии советует детям от 6 до 11 лет принимать ванну только раз или два в неделю, чтобы их иммунитет был сильным и здоровым.

Однако эта информация вряд ли заставит взрослого человека перестать мыться. Ведь никто из нас не хочет терять работу и всех друзей. В этом случае стоит прислушаться к совету дерматолога из Йельской школы медицины Дэвида Леффелля. Он рекомендует сократить время принятия душа до трех минут, уровень горячей воды снизить до теплой и использовать увлажняющий крем для кожи.

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