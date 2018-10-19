Руководитель Фонда кино уволился после изменения устава организации

Источник: Андрей Гордеев/Ведомости

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев написал в Facebook, что сегодня покинул эту должность. Кто назначен вместо него, неизвестно. Представители Фонда кино и Минкультуры не ответили на звонки «Ведомостей».

За последние годы была налажена работа системы электронного учёта кинобилетов, доля российского кино достигла немыслимых 30%, в малых городах открыты сотни кинозалов, написал в своем посте Малышев. «Главное, нам вместе удалось изменить отношение зрителя к русскому кино», — уверен он.

Малышев управлял фондом с 2013 г. Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому теперь директор этой организации назначается правительством по представлению Минкульта. На этих изменениях настоял министр культуры Владимир Мединский, который таким образом рассчитывает получить больше контроля над фондом. У Малышева и Мединского личный конфликт.

Фонд кино софинансирует подавляющее число российских картин, которые выходят в кинотеатрах в последние годы.