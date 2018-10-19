Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Керченский расстрел: стало известно о вооруженных людях в масках
За какие товары с Aliexpress можно угодить в тюрьму (фото)
Любовь к беличьему мозгу свела охотника в могилу
Адвокаты Кокорина и Мамаева сделали заявления в связи с поворотом
Где и почему дорожает проезд в общественном транспорте
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Стал известен возможный мотив напавшего на колледж в Керчи
Сатановский назвал причину убийства Каддафи
7 причин проверить щитовидку
Ученые рассказали, какой вид пива самый полезный
Семак рассчитывает на возвращение Кокорина в состав «Зенита»
Определились победительницы «Кубка Кремля» в парном разряде
Путин: если на Россию нападут, сдохнут, даже не успеют раскаяться
Умер солист группы «Нэнси»
Реакция бабушки керченского стрелка на то, что он сделал
Украинский след в теракте в Керчи - Клинцевич
Как дизайнер обустроила квартиру с кухней в коридоре (фото)
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
10Авария при запуске «Союза»
8Нидерланды выслали четверых россиян
13:56 (мск), источник: Ведомости

Руководитель Фонда кино уволился после изменения устава организации

Антона Малышева может заменить директор Музея кино Лариса Солоницына.

Наверх
Источник: Андрей Гордеев/Ведомости

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев написал в Facebook, что сегодня покинул эту должность. Кто назначен вместо него, неизвестно. Представители Фонда кино и Минкультуры не ответили на звонки «Ведомостей».

За последние годы была налажена работа системы электронного учёта кинобилетов, доля российского кино достигла немыслимых 30%, в малых городах открыты сотни кинозалов, написал в своем посте Малышев. «Главное, нам вместе удалось изменить отношение зрителя к русскому кино», — уверен он.

Новость
Как киношники воруют деньги у министерства культуры: пять историй в стиле Ильфа и Петрова

Малышев управлял фондом с 2013 г. Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому теперь директор этой организации назначается правительством по представлению Минкульта. На этих изменениях настоял министр культуры Владимир Мединский, который таким образом рассчитывает получить больше контроля над фондом. У Малышева и Мединского личный конфликт.

Фонд кино софинансирует подавляющее число российских картин, которые выходят в кинотеатрах в последние годы.

На место Малышева министр рекомендовал действующего директора Музея кино Ларису Солоницыну. Солоницына — профессиональный киновед, главный редактор газеты Союза кинематографистов. Она управляет Музеем кино с 2014 г. У нее нет опыта в продюсировании и производстве массового коммерческого кино, которым занимается Фонд кино.

 Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса»
Приморскому коммунисту предложены высокие посты за отказ от выборов
СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи
Мосгорсуд отказался выпустить Кокорина из СИЗО
Ученые выяснили, как часто надо принимать душ
Дрессировщик свалился в пруд с крокодилами во время шоу
Focus назвал новейший британский танк «убийцей «Арматы»
Как выглядит паук, притворяющийся засохшим листом (фото)
Мэйуэзер рассказал о рекордном гонораре за бой с Нурмагомедовым
Спорт
За реальный срок для Кокорина и Мамаева выступают 40% россиян Как показал опрос «ФОМнибус», об инциденте с участием футболистов известно 80% россиян
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео) В США водитель большого автобуса проигнорировал знаки и рискнул заехать на старый мост. К удивлению, конструкция выдержала
Кино
Климова и ее муж готовятся стать заслуженными артистами России Актеры объявили о начале сбора документов для представления к почетному званию
Недвижимость
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Горячие темы на «Детях»
Львица Страстная Хотела как лучше, а получилось как получилось...Как нами манипулируют в семье. 554
Cassie Drake думы о будущем 256
Ирина Красавина А вот и пятница 161
Лидия Еленева Ребенок не ест вообще ничего 157
Леди
Жуткий вид: как отличить бомжа от модника Все, что ты хотела знать про «уродливую моду». Не благодари.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь