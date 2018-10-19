Главными врагами крупнейшего организма на планете оказались чернохвостые олени
Самый тяжелый организм на планете, клональная колония тополей, погибает
Самый тяжелый организм на планете, клональная колония тополей, погибает
Клональная колония осинообразных тополей (Populus tremuloides), которую прозвали Пандо (от латинского «я расширяюсь») состоит примерно из 47 тысяч генетически идентичных деревьев, которые имеют единую корневую систему. Пандо растет в центральной части штата Юта.
Несколько лет назад местные власти заметили, что Пандо исчезает, и инициировали исследование, целью которого было понять, как его восстановить. Проводившие его биологи из Университета штата Юта, Пол Роджерс (Paul Rogers) и Джоди Гейл (Jody Gale), пришли к выводу, что росту молодых деревьев помогут восстановительные работы, в частности вырубка кустарника и частичная вырубка взрослых деревьев. Но плоды приносило и просто огораживание от травоядных животных, без активных восстановительных мер. Однако биологи изучали только отдельные участки леса, и не проводили оценку состояния всего массива.
В новой работе Пол Роджерс и Даррен Макэвой (Darren McAvoy) исследовали уже весь лес, в том числе участки, которые огородили совсем недавно. Они хотели оценить общее состояние Пандо на текущий момент, выявить актуальные причины, которые влияют на уменьшение леса и понять, как его восстанавливать. Роджерс и Макэвой обращали внимание на неогороженные участки леса, огороженные территории, появившиеся в 2013 году, на которых велись активные работы по восстановлению (в частности, вырубка кустарника) и на которых их не проводили, а также участки, огороженные в 2014 году. В том числе ученые проанализировали фотографии Пандо начиная с 1939 года, полученные с помощью аэрофотосъемки.
Ученые выяснили, что примерно с 1987−88 года лес перестал восстанавливаться. В 1992 году некоторые участки леса огородили, и это привело к кратковременному росту молодой поросли, хотя позднее все молодые деревья объели травоядные. По мнению исследователей, основной причиной гибели молодых деревьев стали травоядные — чернохвостые олени и домашние животные с окрестных ферм — которые объедают поросль.
Старые изгороди, участки которых оставляют в новых ограждениях, не всегда являются препятствием для животных. Они проходят через проломы в заборе или перепрыгивают через них. Травоядных стало слишком много отчасти
Исследователи заключают, что несмотря на то, что огораживание участков леса началось 25 лет назад, пока оно не принесло результата и Пандо не начал восстанавливаться. Для того, чтобы сохранить его, нужно тщательно следить за перемещениями коров и оленей, и при необходимости, уменьшать популяцию диких травоядных.
Ранее исследователи выяснили, что секретом успеха колоний опят, которые могут разрастаться до гигантских размеров и весить сотни тонн, стало «разделение труда» между грибницей и особыми структурами, ризоморфами, которые имеют форму мицелиальных нитей и тоже образуют подземные сети.
Екатерина Русакова