Главными врагами крупнейшего организма на планете оказались чернохвостые олени

Источник: J.Zapell

Клональная колония осинообразных тополей (Populus tremuloides), которую прозвали Пандо (от латинского «я расширяюсь») состоит примерно из 47 тысяч генетически идентичных деревьев, которые имеют единую корневую систему. Пандо растет в центральной части штата Юта.

Он занимает площадь около 43 тысяч гектаров и, по оценкам исследователей, весит около шести тысяч тонн.

По-видимому, колония появилась после окончания последнего ледникового периода, около 14 тысяч лет назад.

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Несколько лет назад местные власти заметили, что Пандо исчезает, и инициировали исследование, целью которого было понять, как его восстановить. Проводившие его биологи из Университета штата Юта, Пол Роджерс (Paul Rogers) и Джоди Гейл (Jody Gale), пришли к выводу, что росту молодых деревьев помогут восстановительные работы, в частности вырубка кустарника и частичная вырубка взрослых деревьев. Но плоды приносило и просто огораживание от травоядных животных, без активных восстановительных мер. Однако биологи изучали только отдельные участки леса, и не проводили оценку состояния всего массива.

В новой работе Пол Роджерс и Даррен Макэвой (Darren McAvoy) исследовали уже весь лес, в том числе участки, которые огородили совсем недавно. Они хотели оценить общее состояние Пандо на текущий момент, выявить актуальные причины, которые влияют на уменьшение леса и понять, как его восстанавливать. Роджерс и Макэвой обращали внимание на неогороженные участки леса, огороженные территории, появившиеся в 2013 году, на которых велись активные работы по восстановлению (в частности, вырубка кустарника) и на которых их не проводили, а также участки, огороженные в 2014 году. В том числе ученые проанализировали фотографии Пандо начиная с 1939 года, полученные с помощью аэрофотосъемки.

Результаты аэрофотосъемки Пандо за последние 72 года. Территория в 43 гектара, которые занимает лес, очерчена границей желтого цвета. | Источник: USDA Aerial Photography Field Office/PLoS ONE, 201

Ученые выяснили, что примерно с 1987−88 года лес перестал восстанавливаться. В 1992 году некоторые участки леса огородили, и это привело к кратковременному росту молодой поросли, хотя позднее все молодые деревья объели травоядные. По мнению исследователей, основной причиной гибели молодых деревьев стали травоядные — чернохвостые олени и домашние животные с окрестных ферм — которые объедают поросль.

Старые изгороди, участки которых оставляют в новых ограждениях, не всегда являются препятствием для животных. Они проходят через проломы в заборе или перепрыгивают через них. Травоядных стало слишком много отчасти из-за того, как люди истребили хищников, контролировавших их численность. К тому же за последние 70 лет недалеко от тополиного леса стало появляться жилье, кемпинги и дороги, так что охоту на травоядных в этих местах запретили, и здесь стали появляться привыкшие к людям чернохвостые олени. Осинообразные тополя живут примерно 100−130 лет, так что взрослые деревья постепенно умирают, а новые на их месте не растут.

Исследователи заключают, что несмотря на то, что огораживание участков леса началось 25 лет назад, пока оно не принесло результата и Пандо не начал восстанавливаться. Для того, чтобы сохранить его, нужно тщательно следить за перемещениями коров и оленей, и при необходимости, уменьшать популяцию диких травоядных.

Ранее исследователи выяснили, что секретом успеха колоний опят, которые могут разрастаться до гигантских размеров и весить сотни тонн, стало «разделение труда» между грибницей и особыми структурами, ризоморфами, которые имеют форму мицелиальных нитей и тоже образуют подземные сети.