РПЦЗ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом

«Мы извещаем наше духовенство и верующих о том, что евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно — как для архиереев и духовенства, так и для мирян», — говорится в заявлении РПЦЗ.

Теперь духовенство РПЦЗ не сможет служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать константинопольских священнослужителей в свои храмы. Прихожанам РПЦЗ не дозволяется причащаться в храмах Константинопольского патриархата. РПЦЗ не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах, которые возглавляют архиереи и священнослужители Константинопольской церкви.