РПЦЗ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом
Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) вслед за РПЦ заявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом
Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) вслед за РПЦ заявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом
«Мы извещаем наше духовенство и верующих о том, что евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно — как для архиереев и духовенства, так и для мирян», — говорится в заявлении РПЦЗ.
Теперь духовенство РПЦЗ не сможет служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать константинопольских священнослужителей в свои храмы. Прихожанам РПЦЗ не дозволяется причащаться в храмах Константинопольского патриархата. РПЦЗ не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах, которые возглавляют архиереи и священнослужители Константинопольской церкви.
Напомним, на прошлой неделе Константинопольский патриархат отменил принятое в XVII веке решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафемы с самопровозглашенных киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной церкви Макария. В понедельник, 15 октября Священный синод РПЦ ответил на действия Константинопольского патриархата: иерархи заявили о прекращении евхаристического общения с Вселенским патриархатом.
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