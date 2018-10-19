Патриарх Кирилл увидел в гаджетах угрозу для человека и государства

Источник: Агентство «Москва»

«Злоупотребление электронными играми и погружение в них детей — огромная ошибка родителей и огромная задача (бороться с этим — ИФ) для государства. Если следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, то мы многого лишимся», — сказал патриарх, отвечая на вопросы участников VIII Общецерковного съезда по социальному служению, который завершается в пятницу в Москве.

Он пояснил, что если ребенок большую часть времени уделяет «тому, чтобы получать удовольствие», то у него формируются «устойчивые наклонности: удовольствие — это главное».

Между тем, по словам патриарха, было бы «неправильным подходом игнорировать уроки прошлого»: трудно представить, сказал он, что было бы, если бы и наши предки были ориентированы на одни удовольствия, а не на подвиги.

«Способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее получать удовольствие», — подчеркнул патриарх Кирилл.