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15:43 (мск), источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл увидел в гаджетах угрозу для человека и государства

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что тотальное увлечение детей гаджетами может привести в будущем к серьезным негативным последствиям для них самих и для всей страны.

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Источник: Агентство «Москва»

«Злоупотребление электронными играми и погружение в них детей — огромная ошибка родителей и огромная задача (бороться с этим — ИФ) для государства. Если следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, то мы многого лишимся», — сказал патриарх, отвечая на вопросы участников VIII Общецерковного съезда по социальному служению, который завершается в пятницу в Москве.

Он пояснил, что если ребенок большую часть времени уделяет «тому, чтобы получать удовольствие», то у него формируются «устойчивые наклонности: удовольствие — это главное».

Между тем, по словам патриарха, было бы «неправильным подходом игнорировать уроки прошлого»: трудно представить, сказал он, что было бы, если бы и наши предки были ориентированы на одни удовольствия, а не на подвиги.

«Способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее получать удовольствие», — подчеркнул патриарх Кирилл.

«Кажется, что особого: сидит ребенок в своем гаджете и играет. Однако это очень плохой синдром», — считает предстоятель Церкви, по мнению которого необходимо «постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия не является приоритетом».

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